BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Kongre Engeline Tepki

(KARAMAN) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin bugün Karaman'da yapacağı 9. Olağan İl Kongresi için bir ay öncesinde ödemesini yaptıkları salonun, Karaman il kültür müdürü tarafından "Yukarının talimatı var" diyerek kendilerine açılmamasına tepki gösterdi. Baş, "Türkiye öyle bir noktaya geldi ki bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin il kongresini engelleyenler, bu seçimi yaptırtmayanlar yarın sizin genel seçiminizi de etkiler, o seçimi de yaptırtmaz. Bu demokrasinin kara bir lekesidir" dedi.

BTP'nin, Karaman Piri Reis Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı duyurulan Karaman 9. Olağan İl Kongresi, kültür merkezinin açılmaması nedeniyle yapılamadı. BTP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, kongre salonunda hazırlıkların tamamlandığı sırada salonu kullanmamalarının engellendiğini belirtti.

"Haftalar öncesinden Kongre Merkezi ile anlaştık"

Partisinin olağan il kongresine katılmak üzere Karaman'a gelen Genel Başkan Hüseyin Baş, duruma tepki gösterdi. Kongre merkezi önünde açıklama yapan Hüseyin Baş, şunları söyledi:

"Bundan 65 yıl önce 27 Nisan 1960'da demokrasiye darbe vuruldu, 1960 darbesi yapıldı. O darbeyi eleştirenler bugün, Bağımsız Türkiye Partisi'nin kongresine darbe vuruyor. Biz kongre için buradayız. Kongre daha önce belirlenmiş, il ve ilçe seçim kurullarına bildirilmiş mekanlarda olur. İl ve ilçe seçim kurullarının görevlileri gelerek sandıkları kurar ve kongre yaparsınız. Biz haftalar öncesinden arkamızda gördüğünüz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Piri Reis Kongre Merkezi ile anlaştık. Biz bakanlıkla anlaştık, devletle anlaştık. Bize, 'Şu kadar para ödeyeceksiniz' dediler, ödedik, 'Şu sözleşmeyi imzalayacaksınız' dediler imzaladık. Dün akşam il başkanımı arıyorlar ve 'Ankara'dan, yukarıdan talimat var. Salonu açamayız' diyorlar. Onlara, 'Sizin yaptığınız suç' diyoruz ama bu suçu kim işliyor, fail ortada yok. Biz bir adım atıyoruz, suç değil ama bize 'Suç olmasa bile sen failsin' diyorlar. Bunlar suç işliyor diyoruz, ortada suç var, fail yok.

"Bir siyasi partinin faaliyetini engellemek suçtur"

Bakın siyasi partilerin kongreleri kanuni bir zorunluluk. Bize kanun 'Siz delegelerinizi toplayıp seçim yaparak başkanlarınızı seçmek zorundasınız' diyor. Şimdi bana bunu devlet diyor, diyor ki 'kongre yapacaksın!' Ben de geliyorum kongre yapmaya, devlet bana kongre salonunun kapısını kapatıyor. Bu, demokrasiye, siyasi partilere bir darbedir. Bir siyasi partinin faaliyetini engellemek suçtur. Bugün Karaman'da 100 yıllık demokrasimize bir darbe vurulmuştur ve büyük bir suç işlenmiştir. Bunlara sorsan bizi kale almazlar ve 'Senin yüzde 1 oyun mu var' derler.

"Çevre illerdeki il başkanlarım aranmış"

Gittiğim her programa polis kamerası yolluyorlar. Polis kamerası niye vardır ortamda? Bir suç teşkil edecek, problem oluşturacak bir durum olursa bunu tespit etmek için var. Polis kamerası nereyi çekmeli; ortamı, kalabalığı. Nereyi çekiyor polis kamerası? Genel başkanı çekiyor! ya buradaki suçlu ben miyim? Çevre illerdeki il başkanlarım emniyet tarafından aranarak 'Karaman Kongresi'ne katılacak mısınız, bize bilgi verin' diye aranmış. Senin işin bunu sorgulamak değil.

"Bugün BTP'nin il kongresini engelleyenler yarın sizin genel seçiminizi de etkiler"

Bakın arkadaşlar, Türkiye öyle bir noktaya geldi ki bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin il kongresini engelleyenler, bu seçimi yaptırtmayanlar yarın sizin genel seçiminizi de etkiler, o seçimi de yaptırtmaz. Bu demokrasinin kara bir lekesidir. Buradan şu çağrıyı yapıyorum; artık yeter. Ülkenin üzerine kara basan, bir kabus gibi çökmüş bu iktidarı biz artık istemiyoruz ve bir an evvel buraya getirmediğiniz sandığı, Türkiye'deki bütün okullara getirin ve o erken seçimi yapalım. Biz diğer partiler gibi 'gel aday ol' da demiyoruz. Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım üçüncü kez aday olamazsınız! Getirin seçimi, adayınızı belirleyin ve o seçimi yapalım. Millet göstersin; artık bu ülke AK Parti iktidarını istiyor mu istemiyor mu?"