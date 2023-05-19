BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 19 Mayıs mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "19 Mayıs günü Samsun'da atılan ilk adım, işte bu inançla atılan kurtuluş adımıydı. Bu yürüyüş içerden ve dışardan türlü engellemelere rağmen durdurulamadı. 38 yaşında Samsun'dan başlayan Bağımsız Türkiye yürüyüşü, sadece 4 yıl sonra İzmir'den düşmanı denize dökmekle yani zaferle sonuçlandı. Bizlere bu vatanı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyorum" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Baş'ın mesajı şöyle:

"O, İstanbul'dan Bandırma vapuruna binip, işgal kuvvetlerinin savaş gemilerinin arasından geçerek Samsun'a doğru yola çıkarken kafasında bağımsız Türkiye hayali vardı. Üstelik yol arkadaşları bile buna inanmıyordu. İnanmıyorlardı çünkü Sevr'e imza atılmış, ülke dört bir yandan işgal edilmiş, halk da on yıllardır süren savaş nedeniyle bırakın savaşmayı karnını doyuracak durumda bile değildi. Buradan bir kurtuluş mücadelesi başlatmak zordu ama imkansız değildi, çünkü inanmıştı. 19 Mayıs günü Samsun'da atılan ilk adım, işte bu inançla atılan kurtuluş adımıydı. Bu yürüyüş içerden ve dışardan türlü engellemelere rağmen durdurulamadı. 38 yaşında Samsun'dan başlayan Bağımsız Türkiye yürüyüşü, sadece 4 yıl sonra İzmir'den düşmanı denize dökmekle yani zaferle sonuçlandı. Bizlere bu vatanı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız tebrik ediyorum."

"HAYDİ BUGÜN HER YER BAYRAK OLSUN"

BTP Genel Başkanı Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da 19 Mayıs'ı kutladı. BTP Genel Başkanı Baş'ın paylaşımı şöyle:

"Babam derdi ki; 'Milli bayramlarda evlerinize bayrak asın, siz bayrağınızı asmazsanız başka milletler sizin evinize kendi bayraklarını asmaya kalkar.' Haydi bugün her yer bayrak olsun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"

"BİRAZ DA ATATÜRK'ÜN EMPERYALİST KARŞITI KİMLİĞİNDEN VE MANEVİ YÖNÜNDEN BAHSEDELİM"

Hüseyin Baş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz" paylaşımını da alıntılayarak "Biraz da Atatürk'ün emperyalist karşıtı kimliğinden ve manevi yönünden bahsedelim. Eminim sizler de bu yönlerini oldukça güçlü bulursunuz" notuyla paylaştı.