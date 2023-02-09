Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Hükümet Yok, Yetkilier Yok. Vatandaş Kendi Organizasyonunu Yaptı'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ziyaretinde edindiği izlenimlerini, "Hükümet yok, yetkililer yok. Vatandaş kendi kendine organizasyonunu kurup çalışmalar yaptı, bu çok acı bir durumdu ne yazık ki" sözleriyle paylaştı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ziyaretinde edindiği izlenimlerini, "Hükümet yok, yetkililer yok. Vatandaş kendi kendine organizasyonunu kurup çalışmalar yaptı, bu çok acı bir durumdu ne yazık ki" sözleriyle paylaştı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, dün depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Elbistan ilçesi ve şehir merkezinde inceleme yapan ve vatandaşları dinleyen BTP lideri izlenimlerini paylaştı. Hüseyin Baş'ın açıklamaları şu şekilde:

"KAHRAMANMARAŞ MERKZİNİN BELKİ YÜZDE 40'I YERLE BİR OLMUŞ: Sosyal medyada ciddi anlamda bir felaketten ve yıkımdan söz ediliyor, görülen tablo gerçekten aynen o şekilde. Bu tablonun rahatlatılacak veya umursanmayacak hiçbir tarafı yok. Çok ciddi bir felaketle bütün ülke olarak karşı karşıyayız. Kahramanmaraş merkezinin belki yüzde 40'ı yerle bir olmuş, geri kalan yüzde 60'ında da evlere, iş yerlerine girmek mümkün değil.

ÇALIŞMALAR ÇOK YETERSİZ KALDI: Elbistan'a vardığımda 60 saatin üzerinde bir zaman geçmişti deprem olalı. Hiçbir faaliyete başlanmamış gibi bir durum vardı Elbistan'da. Hiç kimse bu durumun bu şekilde olmasını istemez ama yetersiz bir çalışma! Burada ama beceriksizlik, ama iş bilmezlik söz konusu, bunu da itiraf etmek gerekiyor. Burada bir kasıt, bir kötü niyet aramıyoruz. Toplumumuz buraya akın akın gidiyorlar, bu çok duyarlı bir hareket ama insan eliyle yapılabilecek bir şey de değil.

BU BİNALAR YIKILMADAN ÖNCE ÖNLEM ALINACAKTI: En başa sarmamız lazım, bu binalar yıkıldıktan sonra yapacak bir şey yok. Bunlar yıkılmadan önce önlemler alınacaktı. Burada müteahhitler, hükümet yetkilileri, belediyeler, bu işin altında eli olan herkes sorumlu. Bu kadar aymazlık olur mu diyesi geliyor, haykırası geliyor insanın. Böyle bir şey olabilir mi?

ATATÜRK'ÜN ELİNDEN TELGRAFI ALMAK GİBİ: Bugün akşamüzeri sosyal medya kesiliyor. Türkiye'de biz seferberlik isterken, bütün gücümüzü bu noktaya yığmamız gerektiğini söylerken sosyal medyamız kesiliyor. Sanki milli mücadele döneminde elimizden telgrafın alınması gibi, Atatürk'ün elinden telgrafı almak gibi…

CİDDİ ANLAMDA PLANSIZLIK VAR: Ciddi anlamda bir plansızlık var. İnsanların sevkiyatlarını yapamıyorsunuz. O cahil denen, o küçük görülen, o iş bilmez denen bizim halkımız… İnanır mısınız, en nizami çalışan, en doğru işleri yapan da vatandaşın kendi başına yaptığı hareketler… Hükümet yok, yetkililer yok vatandaş kendi kendine organizasyonunu kurup çalışmalar yaptı, bu çok acı bir durumdu ne yazık ki. Umuyorum çok kısa zamanda yaralarımızı saracağız. İnşallah tekrar inşa edeceğiz."