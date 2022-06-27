Btp Genel Başkanı Baş: "En Az 4 Milyar Dolar Piyasaya Para Sürdüler.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "20 Aralık günü 40 milyar dolar piyasaya para sürdüler, demiştik. Bu cuma günü, tekrar yaşadık. En az 4 milyar dolar piyasaya para sürdüler. Cuma günü bu işlem olmadan bizim bir ziyaretçimiz vardı. Selman geldi, artık ayağı uğurlu herhalde. Selman uçağına bindi, dönerken piyasa düştü, döviz düştü" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, dün Gaziantep'te; "Mevzu Ekonomi : Çözüm Milli Ekonomi Modeli" programına katıldı. Programın kapanış konuşmasını yapan Hüseyin Baş, şunları söyledi:

"20 Aralık günü ben şöyle bir açıklama yapmıştım, 40 milyar dolar piyasaya para sürdüler demiştik. Ben lafımın arkasındayım. Şimdi daha önce yaşadığımızı biz bu cuma günü, tekrar yaşadık. En az 4 milyar dolar piyasaya para sürdüler. Bunu yapacak parayı nereden bulursunuz? Dananın kuyruğu burada kopuyor. Cuma günü bu işlem olmadan bizim bir ziyaretçimiz vardı. Daha önce, 'Katil bunlar, elimizde ses kayıtları var, biz enayi miyiz bu davayı size vereceğiz' denen; bu sözlerin muhatabı olan bir misafirimiz vardı. Kim o? Veliaht Prens Selman. Selman geldi, artık ayağı uğurlu herhalde. Selman uçağına bindi, dönerken piyasa düştü. Döviz düştü.

"BU KADAR ACİZ BİR DÖNEM TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE HİÇ YAŞANMAMIŞTIR"

Şimdi, 'Aselsan'ı satacaklardı, böyle bir gündem vardı. Bende dedim ki, 'Aselsan'ı felan satamazsın satacaksan oturduğun sarayı sat, Araplar bayılır saraya' dedim. Korkarım ki sözümü ciddiye aldı. Çünkü sarayın önünde böyle bayram harçlığı alacak çocuklar gibi dizilmişler... Yani, Türk devletinin ve siyasetinin geldiği noktaya bakın! Bu kadar aciz bir dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç yaşanmamıştır. İşin kötü tarafı bu acziyeti yalan üzerine kurguluyorlar, yalanla bir acziyet yaşatıyorlar. Yani dışarıda herkesin dalga geçtiği, tabiri caizse top gibi oynadığı bir siyaset var ama içeri geliyorlar aslan kesiliyorlar. Dünya bizi kıskanıyor, öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz... Şu vatandaşa gösterdiğiniz delikanlılığın, tehditkarlığın binde birini dünyaya göstersen ve dik bir duruş sergilesen zaten hakikaten dünya bizi kıskanacak.

"SİZİN SEÇTİK ZANNETTİĞİNİZ HÜKÜMETLERİN TAMAMI SERMAYE SAHİPLERİNİN PARALARIYLA İKTİDAR OLDULAR"

Ben 30 yaşındayım. Ben bir siyasi partinin herhangi bir kademesinde görev almamayı, kadar sorumluluğu üstlenmemeyi de bilirdim. veya bu partide bir başkasının partiyi yürüttüğü bu partide kademesinde görev almayı da bilirdim. Ama biz 30 yaşında kalktık Türkiye'yi dolaşıyoruz mevzu ekonomi diyerek. Sizin biz seçtik zannettiğiniz hükümetlerin tamamı bu finansal piyasanın yapıcılarının, o sermaye sahiplerinin paralarıyla birlikte iktidar oldular. Sizin seçimlerinizle iktidar olmadılar, çünkü size ihtiyaçları yok, onlara ihtiyaçları var. O yüzden bir tanesi bile çıkıp demedi ki; 'Ben bu tekere çomak sokayım' demedi. Bir kişi bile söylemedi ve söylemeyecek. Araştırın, dünyada ve Türkiye'de aynı sermayeler bulunur. Aynı sermayeler… Peki, BTP'nin arkasında ne vardır? BTP'nin arkasında derin devlet var dediler, İran var dediler, Rusya var dediler, asker var dediler... Şimdi yeni yeni 'ABD var' diyenler çıkmış. Hayır partide İngilizce bilen sayısı da az. Bağımsız Türkiye Partisi'nin arkasında Haydar Hocanın fikri var. Bağımsız Türkiye Partisi'nin arkasında Haydar hocanın fikri var. Bağımsız Türkiye Partisi'nin arkasında Haydar hocanın zikri var, söylemi var. Bakın biz o yetişmeden gelmiş insanlarız.

"ELLERİNDEN GELSE ÜLKENİN TAPUSUNU SATACAKLAR, BUGÜN ZATEN VATANDAŞLIK SATIYORLAR"

Bütün partiler özelleştirmeden bahseder. Bütün partiler, BTP hariç. ya oy vereceksiniz hiç mi dönüp bakmıyorsunuz? SEKA satıldı, POAŞ satıldı, TÜPRAŞ satıldı, TEKEL satıldı, ETİ satıldı, Sümerbank satıldı kapatıldı. şöyle yapıldı böyle gitti… Yarın öbür gün yine satacaklar. Ellerinden gelse ülkenin tapusunu satacaklar, bugün zaten vatandaşlık satıyorlar. Bu adamlar her yerde özelleştirme, bütün hepsinin parti programında var. Biz diyoruz ki, 'Ya kardeşim, bu ülkenin ne kadar zenginliği varsa, bu ülkenin ne kadar üretim gücü varsa bu bizim elimizde kalacak ve bu milletin faydasına işleyecek. Biz bunu diyoruz suçlu olacağız. Öyle bir şey olabilir mi ya? Hangi parti programını açarsanız açın Türkiye'deki madenciliğe, madencilik politikasına tek yaklaşımı olan parti BTP'dir.

"BUGÜN DİN SATAN YARIN DİNİNİ SATAR"

Neymiş, bunlar Müslüman, 'Bunlar bizim dinimizi koruyor, kolluyor. O yüzden bunlara oy vermemiz lazım. Ne olursa olsun açlık geçicidir.'. Açlık sonu ölüm ne geçicisi? Karın tokluğuna sömürülüyoruz, din iman diyorlar. Türk Gıda Kodeksinde domuz etini kasaplık et haline getiren kim? Bu hükümet. Din dersi kitaplarından ABD - AB rahatsız olduğu için 'Kelime-i Tevhid'den Lailahe illallah yeterlidir, Muhammederresulullah'ı çıkaralım' diyen kim? Bu hükümet. Din dersi kitaplarından ABD - AB rahatsız olduğu için 'Allah katında tek din İslamdır' ibaresini çıkaran kim? Bu hükümet. Bismillah diyerek kilise açan kim? Bu hükümet... Büyük büyük Kuran kurslarını yıkıp kiliseler açan bu hükümet. Camileri kiliseye çeviren bu hükümet... Dinimizde yasak olmasına rağmen Peygamberin minyatür resmini din dersi kitaplarına basan bu hükümet… Bunlar Müslüman, biz Müslüman olamadık! Bakın bugün din satan yarın dinini satar. Bu işlere dikkat edin.

"DÜNYA, 'YURTTA SULH CİHANDA SULH' DİYEN ATATÜRK'ÜN ADALETİNİ BEKLİYOR"

Lütfen şunun farkına varalım, sizin iyi zannettiğiniz dönemlerde bizim önümüzdeki yıllar satıldı. Ben çocuktum seçilen hükümetler bizim 20 yıl sonramızı sattılar. Bugün ben bunun faturasını ödüyorum. Şimdi seçecekleriniz de size açık açık söylüyor farkında değilsiniz. 'Biz de sizin sonraki 20 yılınızı satacağız diyorlar. Ben 5 yaşındaki kızımın 25 yılını satmak istemiyorum. Biz geleceğimizi satmak istemiyoruz. Ben 50 yaşımı başkalarına tapulamak istemiyorum. Oturalım el ele verelim, omuz omuza verelim bir dünya oluşturalım. Bakın dünya Türkiye'nin adaletini bekliyor. Bunu samimiyetle söylüyorum. Buna yemin ediyorum. Dün haberlerde çıktı, İspanya sınırında Afrika'dan gelen mültecileri katlediyorlar. Dünya, 'Yurtta sulh cihanda sulh' diyen Atatürk'ün adaletini bekliyor. Bu adaleti Türk'ten başka hiç kimse sağlayamaz. Bunu biz yapacağız. Bunun için gayret edeceğiz, bunun için didineceğiz"

ANKA / Güncel