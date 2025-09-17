BTP'den Gençlere Yönelik Uyuşturucu ve Kumar Farkındalığı Programı

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Önümüzdeki pazar günü start almak üzere Türkiye'nin 81 ilinin tamamında ve eş zamanlı, defalarca kez tekrarlanacak 8 haftalık bir program serisi belirledik. 8 hafta boyunca Türkiye'de gençleri salonlara toplayacağız. Onlara uyuşturucunun zararlarını, bahsin, kumarın bir toplumu nasıl bitirdiğini ve çürüttüğünü anlatacağız" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Meltem TV'de, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetçilerin ifadeleri nedeniyle yargılanmaları halinde siyaset yapamayacaklarını söyleyen Baş, "Biz muhalif siyasetçiysek veya iktidarda olan siyasetçiysek herhangi söylemimizden ötürü mahkeme salonlarında soluğu alacaksak ne devlet yönetebiliriz iktidar olarak ne de muhalefet yapıp iktidarı doğruya sevk edebiliriz, yanlıştan sakındırabiliriz. Yer bizlerin yargılanacağı yer mahkeme salonları değildir. Bizlerin yargılanacağı yerler seçim sandıklarıdır. Muhalefetin olmayışı, muhalefetin konuşamayışı, muhalefetin yargı yoluyla bir şekilde baskı altına alınması Türkiye'de demokrasinin elden gitmesi anlamına gelir. Çünkü demokrasi iktidar ve muhalefetin varlığıyla sağlanabilecek bir şeydir" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sürekli, "Türkiye bir hukuk devletidir, yargı bağımsızdır" dediğini belirten Baş, "Bu böyleyse bunu çok fazla söylemenize gerek yok ki. Siz niye 'yargı bağımsızdır' diye sürekli çıkış yaparsınız? Çünkü birileri size yargının bağımsız olmadığı ile ilgili eleştiriler getiriyordur ve siz de 'hayır canım yargı bağımsızdır' diyorsunuzdur veya birileri, ' Türkiye'de hukuk kalmadı' diyordur ve siz de 'Hayır, Türkiye bir hukuk devletidir' diye çıkış yapıyorsunuzdur. Siz iktidar mensubusunuz ve ülkeyi yönetiyorsunuz. Ülkeyi yöneten bir mekanizma, ülkeyi yöneten insanlar, Türkiye hukuk devleti de olsa, yargı bağımsız da olsa, bu söylenenler gerçeği yansıtmasa bile birileri bundan şikayet ediyorsa bunu çözmek durumunda değil midir? Siz bu şikayeti ortadan kaldırın. Bize yargının bağımsız olduğunu ya da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu dikte etmenize gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Gençler uyuşturucu ve sanal kumar tuzağına düşüyor"

Hüseyin Baş, Türkiye'de her dört gençten birinin ne okuduğunu ne çalıştığını, gençlerin umudunun, hayalinin kalmadığını söyledi. Baş, "Tehlikeye bakın. Sonra biz oturup 'uyuşturucuya bulaştılar, bahis çetelerinin ağına düştüler' diye ağlıyoruz. Bu adam ne okuyor, ne çalışıyor! Bu ne demek? Umudu yok, hayali yok, geleceğini görmüyor, psikolojik buhranda. Bunu yaşıyor gencimiz. Ondan sonra o çetelerin ağına düşüyor, hiçbir gelecek kurgulayamıyor" dedi.

"Uyuşturucu ve kumara karşı harekete geçiyoruz"

Gençlere yönelik yeni bir program başlatacaklarını duyuran Baş, şunları kaydetti:

"Bağımsız Türkiye Partisi olarak önümüzdeki pazar günü start almak üzere Türkiye'nin 81 ilinin tamamında ve eş zamanlı olarak defalarca kez tekrarlanacak 8 haftalık bir program serisi belirledik. 8 hafta boyunca Türkiye'de gençleri salonlara toplayacağız. Salonlara yüzlerce gencimizi, anne babalarını, ailelerini de getireceğiz. Onlara uyuşturucunun zararlarını anlatacağız. Onlara bahsin, kumarın bir toplumu nasıl bitirdiğini ve çürüttüğünü anlatacağız. Çetelerin onları nasıl kullanabileceğini, kullandıktan sonra nasıl köşeye atacaklarını konuşacağız. Şimdi onun maksadı, seninle dostluk değil. Onun maksadı, sana torbacılık yaptırmak. Onun maksadı, seni kullanmak. Onun maksadı, senin emeğin üzerinden, senin üzerinden para kazanmak ve kendini aklamak. Burada dostluk yok. O menfaat ilişkisi ortadan kalktığı anda sen onun artık bir daha tanımadığı kişisin. Bırak dostluğu, yüzüne bile bakmayacak. İşte bunu biz gençlerimize anlatmak istiyoruz. Türkiye'nin her yerinde, önümüzdeki 8 hafta boyunca eş zamanlı olarak bütün Türkiye'de gençlerimizi toplayabildiğimiz kadar gencimizi toplayıp bunları anlatacağız. Onlarda bir farkındalık oluşmasına, onların oralara değil vatana, millete, devlete aidiyetlerinin oluşmasına hizmet etmek istiyoruz. Biz gençlerimizi kazanacağız, kurtaracağız ve o gençlerin hepsine ben böyle bakıyorsam devletin ve iktidar da öyle bakmak zorunda. Onların hepsi bizim evladımız, benim evladımdan hiçbir farkı."