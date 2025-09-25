BTP'den Gençlere Yönelik 'Geleceği Savunmak' Programı Başladı

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bağımsız Türkiye Partisi olarak gençlerimizi hedef alan sinsi tuzaklara karşı mücadele başlattık. Ankara'dan yola çıktık. İlkini bu pazar Ankara'da yaptığımız 'Geleceği Savunmak' adlı programlarımız tüm Türkiye'ye yayılacak. Tüm Türkiye'yi karış karış dolaşıp gençlerimize ve ailelerine tuzakları anlatacağız" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi, il il "Geleceği Savunmak" adlı program serisi düzenliyor. Serinin ilki pazar günü Ankara'da yapıldı. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Uyuşturucu kullanım yaşı 9'a kadar düştü. Uyuşturucu suçları 4 kat arttı. Genç yaşta uyuşturucu ölümlerinde ilk 5'teyiz. Uyuşturucuya ulaşım 5 dakikaya kadar düştü. Yasa dışı bahis pazarı yıllık yaklaşık 50 milyar doları buluyor. 2024'te 819 çete çökertildi (Peki ya çökertilemeyenler?) Bu ürkütücü veriler ne yazık ki ülkemize ait. Geleceğimiz olan gençlerimiz zehirleniyor.. Bu emperyalist bir operasyondur, hedef Türk milletidir.

Bir nesil göz göre göre batağa sürüklenirken siyaset koltuk kavgasında. Bizim derdimiz koltuk değil geleceğimiz!

Bağımsız Türkiye Partisi olarak gençlerimizi hedef alan sinsi tuzaklara karşı mücadele başlattık. Ankara'dan yola çıktık. İlkini bu pazar Ankara'da yaptığımız 'Geleceği Savunmak' adlı programlarımız tüm Türkiye'ye yayılacak. Tüm Türkiye'yi karış karış dolaşıp gençlerimize ve ailelerine tuzakları anlatacağız.

'Gençliği korumak geleceği savunmaktır' sloganıyla başlattığımız programlarımızda uyuşturucu, sanal bahis, çeteleşme ve ahlaki yozlaşma gibi gençlerimize kurulan tuzakları anlatıyoruz. Hamaset yapmıyoruz, vatan savunması yapıyoruz. Gençliği kaybetmek geleceği kaybetmektir, geleceği kaybetmek vatanı kaybetmektir. Bizim ne kaybedecek bir tane bile gencimiz vardır ne de vatanımız! Bağımsız Türkiye Partisi hangi konumda olursa olsun, şartlar ne olursa olsun Türkiye için vardır. Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır.

Değerli vatandaşlarımız Türkiye'nin neresinde olursanız olun gelin bu programlarımıza destek verin, geleceğimizi sinsi tuzaklara karşı birlikte koruyalım. Güçlü Türkiye, sağlıklı nesillerle mümkündür."