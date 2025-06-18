BTK Başkanı Karagözoğlu, ITU Konseyinin 2025 Yılı Toplantısında Türkiye'yi Temsil Etti

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen ITU Konseyinin 2025 yılı olağan toplantısına katıldı. Türkiye, 2002'den bu yana kesintisiz 6 dönemdir ITU Konseyi'nde yer alıyor ve bu toplantıda Türkiye'nin katkıları paylaşıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) en yetkili idari organı olan ITU Konseyinin 2025 yılı olağan toplantısına katıldı.

BM'nin telekomünikasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki uzmanlık kuruluşu olan ITU Konseyinin 2025 olağan toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştiriliyor.

Kurucu üyeleri arasında yer aldığı ITU'nun Konsey üyeliğine 2002'den bu yana aralıksız 6 dönemdir seçilen Türkiye, toplantıya BTK Başkanı Karagözoğlu ve üst düzey bir heyetle katıldı.

Karagözoğlu başkanlığındaki heyet, burada Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, ITU yönetimi ve Konsey üyesi ülkelerle ikili temaslarda bulundu.

Heyet, toplantı süresince Türkiye'nin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin katkı ve değerlendirmelerini paylaştı.

ITU Konseyi, Genel Sekreterlik tarafından yürütülen faaliyetlerin denetlenmesi ve Birliğin bütçesi, yıllık faaliyet raporu ile teknik çalışma gruplarının raporlarının değerlendirilmesi gibi konuları ele alarak, küresel bilgi ve iletişim teknolojileri politikalarının şekillendirilmesinde kritik bir rol üstleniyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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