BtcTurk, Afet Bölgesindeki Kadınların Ekonomik Hayata Katılımını Destekliyor

Güncelleme:
BtcTurk, Hayata Destek Derneği ile iş birliği yaparak, afetlerden etkilenen kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmek amacıyla 'Kadının Liderliğinde İyileşme Programı'nı başlattı. Program, kadın producentlerin projelerine hibe desteği sunacak ve Hatay'da Kadın Liderler Merkezi kuracak.

BİTCOİN alım satım platformu BtcTurk, afetlerden etkilenen topluluklarla 20 yıldır çalışan Hayata Destek Derneği ile iş birliği yaparak, Afet bölgesinde kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlayan, Kadının Liderliğinde İyileşme Programını başlattı.

Deprem sonrası sorumlulukları artan kadınların üretim süreçlerine yeniden dahil olmasını desteklemeyi amaçlayan program; kadın topluluklarının projelerine sağlanacak hibeler ve Hatay Narlıca'da kurulacak Hayata Destek & BtcTurk Kadın Liderler Merkezi ile kapsamlı bir destek sunuyor. Merkez, çevre iller ile birlikte geniş bir bölgede kadınların eğitim alabileceği, üretimlerini geliştirebileceği ve dayanışma içinde bir araya gelebileceği bir buluşma alanı olarak faaliyet gösterecek.

Programın lansmanı, Bitcoin'in maksimum arzı olan 21 Milyon adete atıfla 21 Kasım'da çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Hayata Destek Derneği'nin 21'inci yılına denk gelen buluşmada, programın hedefleri kadın topluluklarıyla paylaşıldı.Toplantıya; Aknehir Lotus Grubu, Altınözü Hazek Kooperatifi, Antakya Aşhane Grubu, Defne Apollon İpekçilik Kadın Grubu, Defne Kadın Dayanışma Grubu, Defne Kibele Kadın Üretim Derneği, İskenderun Kadın Dayanışma Kolektifi, Mara El Sanatları Grubu, Reyhanlı Altın Parmaklar Grubu, Samandağ Üreten Kadınlar Grubu ve Vedi Huzur Kadın Kooperatifi'nden kadınlar katıldı.

BtcTurk Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek, iş birliğine dair şunları söyledi:

"Afetlerden etkilenen bölgelerde ekonomik hayata katılımın güçlenmesi; sürdürülebilir iyileşmenin önemli bir parçası. Yerel bilgi ve üretim pratiklerinin desteklenmesiyle kadınların liderliğini güçlendirecek, kapasite artırıcı çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz."

Hayata Destek Derneği Program Sorumlusu Semiha İnal, kadın gruplarının üretim alanlarındaki ihtiyaçlara dikkat çekerek iş birliğinden duydukları memnuniyeti paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
