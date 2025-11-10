Haberler

BTB Başkanı Matlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Matlı, mesajında Atatürk'ün, dünya tarihinin gördüğü en büyük liderlerinden biri olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca bir milletin kaderini değiştiren büyük bir komutan değil, ekonomik bağımsızlığın, tam bağımsızlığın teminatı olduğunu her fırsatta vurgulayan bir lider olduğunu vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

"Onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak değeri ve en büyük mirasıdır. Bugün bizlere düşen, onun ilke ve hedeflerini çağın gereklerine uygun biçimde yaşatabilmektir. Ulu Önder'in hedef gösterdiği 'muasır medeniyetler seviyesine ulaşma' vizyonu, günümüz dünyasında üretim, ihracat ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hayat bulmaktadır. Bursa iş dünyası olarak bizler de Cumhuriyetimizin 100. yılını aşarken, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışıyor, ülkemizin ekonomik gücünü artırma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve kurumum adına Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.