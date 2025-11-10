BTB Başkanı Matlı'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Matlı, mesajında Atatürk'ün, dünya tarihinin gördüğü en büyük liderlerinden biri olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca bir milletin kaderini değiştiren büyük bir komutan değil, ekonomik bağımsızlığın, tam bağımsızlığın teminatı olduğunu her fırsatta vurgulayan bir lider olduğunu vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

"Onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak değeri ve en büyük mirasıdır. Bugün bizlere düşen, onun ilke ve hedeflerini çağın gereklerine uygun biçimde yaşatabilmektir. Ulu Önder'in hedef gösterdiği 'muasır medeniyetler seviyesine ulaşma' vizyonu, günümüz dünyasında üretim, ihracat ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hayat bulmaktadır. Bursa iş dünyası olarak bizler de Cumhuriyetimizin 100. yılını aşarken, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışıyor, ülkemizin ekonomik gücünü artırma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve kurumum adına Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun."