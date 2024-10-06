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BST Mühendislik, Yeni Soğuk Sıkım Zeytinyağı Makinesini Tanıttı

BST Mühendislik, Yeni Soğuk Sıkım Zeytinyağı Makinesini Tanıttı
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Antalya'da faaliyet gösteren BST Mühendislik, 'Luvi' adıyla geliştirdiği soğuk sıkım zeytinyağı makine sistemini tanıtarak üreticilerin işini kolaylaştıracak inovatif bir yöntem sundu. Sistem, birçok işlemi tek makine ile gerçekleştirme kapasitesine sahip ve firmanın bu alanda 4 patenti bulunmakta.

ANTALYA'da faaliyet gösteren BST Mühendislik, geliştirdiği soğuk sıkım zeytinyağı makine sistemini tanıttı. Geliştirdikleri sistemde tek bir makine ile birçok faaliyetin yapılabildiğini ifade eden BST Mühendislik Ar-Ge sorumlusu Selim Sarıkaya, "Makineyi içinde antioksidanların yüksek olduğu şekilde, tek bir düğmeyle çiftçimizin zorlanmadan üreteceği hale getirdik. Ürünün yıkanması, ayıklanması, posasının oluşması ve soğuk sıkım yöntemiyle yağının çıkarılması sadece bir makinede oldu. Bu konuda 4 patentimiz oldu" dedi

Antalya'da 1986 yılından bu yana faaliyet gösteren BST Mühendislik, zeytin sektörüne yönelerek üreticinin işini kolaylaştıracak bir makine ürettiğini duyurdu. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren firma, geliştirdiği makine sayesinde yüksek verim sağlayan zeytinyağı üretme hedefini gerçekleştirdiğini ifade etti. 'Luvi' ismi verilen zeytinyağı soğuk sıkım makine ve sistemi, tesiste düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya zeytin üreticilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

'ÜRÜN KOLAY PARÇALANIYOR'

BST Mühendislik Ar-Ge sorumlusu Selim Sarıkaya, geliştirdikleri zeytinyağı soğuk sıkım cihazının detaylarını şöyle anlattı:

"Makine sıkım teknolojilerinde veya proseslerde hata yaptığımızdan dolayı bu değeri alamadığımızı fark ettik. Ülkemiz şu anda da soğuk sıkıma yöneldi. Amacımız, zeytin ve zeytinyağının katma değerini yükseltmek. Ürettiğimiz cihaz yıkama, kırıcı, pompa, malaksör ve dekantörden oluşuyor. Kırıcıların içinde en az ısıyı yaratarak en çok hücre parçalayan kırıcı, bıçaklı kırıcı. Biz de bu yüzden bıçaklı kırıcıyı tercih ettik. Verimin yüksek olmasında önemli rol oynuyor. Geliştirdiğimiz malaksörün negatif basıncı sayesinde zeytin hamurunun 20 derecede, kendini 60 derecede gibi hissetmesi mümkün oldu. Böylece ürün kolay parçalanabildi."

'4 PATENT ALINDI'

Geliştirdikleri sistemde tek bir makine ile birçok faaliyetin yapılabildiğini belirten Sarıkaya, "Makineyi içinde antioksidanların yüksek olduğu şekilde, tek bir düğmeyle çiftçimizin zorlanmadan üreteceği hale getirdik. Ürünün yıkanması, ayıklanması, posasının oluşması ve soğuk sıkım yöntemiyle yağının çıkarılması sadece bir makinede oldu. Bu konuda 4 patentimiz oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytinyağı Antalya Zeytin

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