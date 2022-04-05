BSH Grubu 2021'de yüzde 12 büyüme ile 15.6 milyar avro ciroya ulaştı

BSH Grubu 2021 yılı rakamlarına göre, şirket kuruluşundan itibaren yarattığı en güçlü büyüme ile toplam cirosunu 15,6 milyar avroya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH Grubu, düzenlediği uluslararası basın toplantısı ile 2021 yılına ait faaliyetlerini paylaştı.

Toplantıda açıklanan verilere göre marka, 55 yıllık şirket tarihinin en büyük karını 2021'de elde etti. Şirket, yüzde 12'lik bir büyümeyle 15.6 milyar avro ciroya ulaştı.

Türkiye'de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla hizmet veren BSH Grubu, dünya çapında da 11 markası ile yeni nesil ev aletleri üretiyor.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen BSH Grubu Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Carla Kriwet, "Mevcut durumda yaşanan zorluklara rağmen, 2021 yılında yeniden rekor bir verime ulaştık. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımıza gösterdikleri üstün emekleri ve katkıları sebebiyle yürekten teşekkür ederim. Yeni dönemde de bu başarıyı devam ettirmek üzere çalışacağız. Ukrayna'da yaşanan üzücü koşulların yanı sıra halen devam eden koronavirüs pandemisi ve etkileri, tedarik süreçlerindeki değişkenlikler ve yarı iletkenlerin kıtlığı gibi küresel anlamda etki gösteren sorunların gelecek yılda da işlerimizi etkilemeye devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir yaşamın yeni nesil teknolojiler ve bütüncül bir bakış açısıyla mümkün olduğunun altını çizen Kriwet, "Sürdürülebilirlik ve karlılık birbiriyle çelişmiyor. Tam aksine; sürdürülebilir süreçlere ve ürünlere yaptığımız yatırımlar, yalnızca kurumsal bir sorumluluk değil, aksine karşılığını aldığımız eylemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardımlarla topluma destek sunuyor

Açıklamaya göre Grup, Ukrayna ve Rusya'daki süreçte, çalışanlarının güvenliği için çalışıyor ve yerel insani yardımlarla topluma destek sunuyor. BSH için tüm ülkelerdeki çalışanlarının güvenliği en temel öncelik olarak öne çıkıyor. Bunun için kriz ekipleri, Ukrayna'daki BSH çalışanlarının ve ailelerinin güvenli bir şekilde ülkeyi terk etmesi, ulaşım sağlanması ve kalacak yer ayarlanması konusunda onlara yardımcı oluyor. Buna ek olarak BSH, bölgede bireysel gereksinimleri olan insanlara yardım için yerel yardım kanallarına da maddi olarak destek sağlıyor.

Şirketin Rusya'daki tüm faaliyetleri askıya alındı. AB'den Rusya'ya tedarik süreçleri de aynı şekilde durduruldu. St. Petersburg'daki iki fabrikasında üretimi durduruldu.

Dünya çapında istikrarlı büyüme, gelişmekte olan ülkelerde ise güçlü bir büyüme sağlandı

BSH, cirosunu 2021 yılında tüm bölgelerde güçlü bir şekilde artırmayı başardı. Avrupa'nın 1 numaralı ev aletleri üreticisi olan BSH, dünya çapında yüksek kaliteli ev aletlerine duyulan yoğun talebe yanıt veren güçlü global marka portföyünün yanı sıra tüketicilere sunduğu yenilikçi ve dijital hizmetlerinin de katkısı ile tüm bölgelerde büyüme gösterdi.

BSH, Avrupa bölgesinde pazar liderliğini koruyor. 2021'de bu bölgedeki cirosunda yüzde 9 büyüme sağlandı. Özellikle Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya gibi Batı Avrupa'nın büyük pazarlarının yanı sıra Kuzey Avrupa ve Türkiye'de de önemli ölçüde büyüme kaydedildi. Amerika (ABD, Kanada) bölgesinde BSH, yüzde 23'lik güçlü bir büyüme ile 2021 faaliyetlerini tamamladı. Asya-Pasifik/Afrika bölgelerinde ise BSH, geçen yıla oranla cirosunda yüzde 18'lik bir büyüme elde etti. Bölgenin en büyüğü konumundaki Çin piyasasında, geçen yıla oranla cirosunu yüzde 17 artırmayı başardı. Çin'de BSH, merkezi Çin'de olmayan ev aleti üreticileri arasında lider konumda.

Bu sonuçları değerlendiren BSH Grubu Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CMO) Matthias Ginthum, uzun vadede başarıya ulaşmak için yaptıkları operasyonları çeşitlendirdiklerini ve talep artışı bekledikleri küçük ölçekli pazarlarda da cirolarını artırmak için çalıştıklarını vurguladı. Ginthum, "Avrupa'daki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amerika'da büyüme stratejimiz, lüks ve üst kademe ürünlerde tüketicilerin ilk tercihi olmak üzerine kurulu. Aynı şekilde Çin'de, üst ve orta fiyat kademesinde, piyasadaki güçlü konumumuzu, inovasyon alanında da lider pozisyonunu yakalayarak pekiştirmek ve daha da ileriye taşımak istiyoruz. Afrika ve Hindistan bölgesi, büyüme stratejimizin uygulamaya konulması bakımından ana lokasyonlar. Halihazırda Hindistan'ın Chennai şehrinde üretimimize devam ediyoruz. Aynı zamanda Mısır'da da Afrika kıtasındaki ilk fabrikamızın inşaatına başladık." açıklamasında bulundu.

Tüm ürün kategorilerinde büyüme kaydedildi

Açıklamada yer alan detaylara göre, 2021 yılındaki en güçlü satış faktörleri, önceki yıla kıyasla yüzde 20'lik bir büyüme oranıyla soğutucu ürünleri kategorisi, sonrasında ise pişirici ürünleri kategorisi (fırın +yüzde 14, ocak ve aspiratörler +yüzde 13) oldu. Çamaşır yıkama alanında ciroda yüzde 9'luk bir büyüme sağlandı. Bulaşık makineleri ürün kategorisindeyse yüzde 7'lik bir artış kaydedildi. Kahve otomatları, mutfak makineleri ve elektrikli süpürgeler gibi küçük ev aletlerinde de yüzde 9 pozitif gelişme görüldü.

BSH'nin birçok ödüle layık görülen müşteri hizmetleri servisi, önceki yıla kıyasla yüzde 4 daha yüksek bir satış miktarına ulaştı. BSH'nin yaklaşık 15 bin çalışandan oluşan müşteri hizmetleri kadrosu ve servis ortakları, salgının ikinci yılında da tüketicilere 50 ülkede kesintisiz destek vermeye devam etti.

Üretimde daha fazla çalışan

2021 yılının sonuna kadar BSH, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artışla dünya çapında 62 bin 400 çalışana istihdam sağladı. Artan talepleri karşılayabilmek için özellikle üretim alanında yeni işe alımlarda artış yaşandı.

BSH, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yerel AR-GE merkezleri için yaptığı yatırımların yanı sıra Çin, Mısır ve Meksika'daki gelişmiş ve yeni kurulan üretim tesisleriyle de farklı bölgelerdeki tüketicilerin özel beklenti ve ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda bölgesel üretim sayesinde taşıma mesafeleri ve tedarik zincirleri kısalıyor, CO2 emisyonlarının azaltılmasına da önemli bir katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda AR-GE harcamaları 2021 yılında 47 milyon avro artarak toplamda 755 milyon avroya, diğer bir deyişle toplam cironun yüzde 5'ine ulaştı. Gelecek dönemde de tüketici odaklı inovasyonlara, IoT (nesnelerin interneti) çözümlerine, tüm değer zincirinde dijitalleşme ve işleyen bir dönüşüm ekonomisi oluşturma konularına odaklanılacak.

BSH sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları için tüketicileri destekliyor

2021 yılında BSH'nin gerçekleştirdiği küresel araştırmalara göre; tüketiciler, rahatlıktan ödün vermeksizin sürdürülebilir bir yaşam tarzı yürütmeye her geçen gün daha fazla önem veriyor. Ev aleti seçiminde ise uzun ömürlü kullanım, düşük enerji/su tüketimi ve sürdürülebilir malzeme kullanımı ön plana çıkıyor. Hijyen ve yiyecek tazeliğinin yanı sıra gıda israfının azaltılması da önem kazanan diğer bir başlık.

Tüketicileri bu yönde desteklemek üzere BSH, yenilikçi cihaz ve servis çözümleri sunuyor. Şirketin yeni, akıllı bulaşık makineleri, etkin enerji tasarruflu yıkama programları önerip su ve enerji tüketimi hakkında bilgi veriyor. Bu sayede BSH, tüketicilerin kendi CO2 ayak izlerini azaltmasına yardım ediyor.

Karbon emisyonunu azaltma ve dönüşüm ekonomisi yatırımları

2020 yılından bu yana BSH, dünya çapındaki tüm tesislerinde CO² nötr (sıfır karbon) ürünler geliştirip üretiyor. BSH, Eylül 2021'den beri Polonya'daki Lodz şehrinde çamaşır makinesi üretimi için Salzgitter AG'den yüzde 66 oranında CO2 ayak izi azaltılmış yeşil çelik tedarik ediyor. 2030 yılına kadar da tüm tesisler yüzde 100 yeşil elektrik sağlanabilir duruma getirilecek.

BSH, yeni aletlerin üretiminde git gide daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor. 2025 yılına kadar BSH ev aletlerinin en az yüzde 25'i geri dönüştürülmüş malzemeden üretilecek. 2030 yılına gelindiğinde ise en az iki katına çıkarılarak bu oran yüzde 50'ye ulaşacak. Bunlara ek olarak BSH, cihazlarda yeniden kullanılabilen malzeme oranını 2025 yılına kadar en az yüzde 80'e, 2030 yılına kadar ise en az yüzde 95'e çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan 1 Nisan 2022 itibarıyla Lars Schubert, BSH Grubu'nun yeni Operasyon Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi (COO) görevini üstlenecek. Lars Schubert, Mart 2022'de firmadan ayrılan Dr. Silke Maurer'in yerini alacak. Schubert, daha önce Çin'de BSH'nin Teknoloji Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi (CTO) görevlerini sürdürüyordu.