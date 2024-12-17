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BŞEÜ ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İşbirliği Protokolü İmzalandı

BŞEÜ ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması ve topluma kazandırılması hedefleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İşbirliği"ne yönelik protokol imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un imzaladığı protokolle, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanarak topluma kazandırılması ve suç işlemelerinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda iyileşme odaklı çalışmalar ile planlı projelerin yürütüleceği ifade edilen açıklamada, söz konusu protokolle yükümlüler ile eski hükümlüler için farklı iyileştirme faaliyetlerinin sunulması ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik geliştirici programların hazırlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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