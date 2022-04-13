BŞEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri öğrenimlerine Bilecik'te devam edecek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), üniversitenin Tıp Fakültesinin yeterliğini onayladığını ve öğrencilerin eğitimlerine Bilecik'te devam etmelerine karar verdiğini bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Tıp Fakültesinin 2020 yılında kurulmasına karar verildiği ve 2021 itibarıyla öğrenci alımına başlandığı belirtildi.

İş birliği anlaşmaları çerçevesinde 2021-2022 akademik yılında BŞEÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğrenimlerini Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, öğrencilerin 2022-2023 akademik yılından itibaren öğrenimlerine Bilecik'te devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, özverili çalışmaların sonuçlarını vermeye başladığını belirterek "YÖK, Tıp Fakültemizin eğitim öğretime başlaması için yeterliğini onaylayarak öğrencilerimizin eğitimlerine Bilecik'te devam etmelerine karar verdi." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Beydemir, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fakültenin kurulmasının ardından 2 yıl gibi kısa bir sürede altyapı ve akademik açıdan yeterliğin sağlanmasının hem BŞEÜ hem de Bilecik için bir gurur vesilesi olduğuna işaret eden Beydemir, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, bu kadar kısa sürede öğrenci kabulüne başlama başarısını göstermişti. İnanıyorum ki bundan sonra da yapacağımız çalışmalar ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. Diş Hekimliği Fakültemiz için de yoğun bir çalışma içindeyiz. Bilecik ilinin 'eğitim ve sağlık şehri' olması hayalimize günbegün yaklaşmaktayız. Yaptığımız çalışmalarda bizlere desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."