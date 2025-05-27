BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Üniversite Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Üniversite Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitedeki gelişmeler ve projeler hakkında bilgi verdi. Kaplancıklı, üniversitenin kalite ve akreditasyon alanındaki hedeflerine vurgu yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Senato Toplantı Salonu'nda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Tezcan Uysal'ın hazır bulunduğu programda yaptığı açıklamada, göreve geldiği 1 yıllık içerisinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Üniversitesi'nin daha iyi bir konuma getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Prof. Dr. Kaplancıklı, "Kentimize ve üniversitemize olumlu katkılar sunmak adına hedeflerimizi belirledik. Hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Üniversitemiz donanımlı ve kendi dinamiklerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Geliştirilmesi gereken alanlarımızı geliştiriyor, kalite ve akreditasyon alanlarında çalışmalarımızı yapıyoruz. Mevcudun üzerine kaliteyi geliştirmek, kalite olarak büyümeyi hedefliyoruz.." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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