BŞEÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı için devir teslim töreni yapıldı.

Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Şükrü Beydemir'den devralan Prof. Dr. Kaplancıklı, ortak geçmişin ve milli değerlerin doğduğu bu topraklarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Eğitim, bilim ve teknolojiyle bu kıymetli mirası geleceğe taşımak adına el birliği ve gönül birliği içinde hareket edeceklerini belirten Kaplancıklı, "Ülkemiz ve şehrimiz için yapılacak her olumlu girişimi destekleyeceğimizi içtenlikle belirtmek isterim. Bu doğrultuda, Rektörlüğümüzün kapıları her zaman vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize açık olacaktır. Bu güzide şehre katkılarımızı artırmak için büyük bir kararlılık ve çabayla çalışacağız. Kendisinden görevi devraldığım rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Üniversiteyi daha ileriye taşımak için tüm gücüyle çalışacağını dile getiren Kaplancıklı, "Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla el ele vererek ilerleyeceğimiz bu yolda Allah yolumuzu açık etsin." dedi.

Prof. Dr. Beydemir de Kaplancıklı'yı tebrik ederek, başarılar diledi.