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BŞEÜ Osmaneli MYO Yeni Müdürünü Törenle Karşıladı

BŞEÜ Osmaneli MYO Yeni Müdürünü Törenle Karşıladı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Paylan, görevine Prof. Dr. Ahmet Fevzi Savaş'tan devraldı. Rektör Kaplancıklı, Savaş'a teşekkür ederken, Paylan'a başarılar diledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Paylan, görevi Prof. Dr. Ahmet Fevzi Savaş'tan törenle devraldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul ile Genel Sekreter Muhammet Büyük'ün yer aldığı törende Kaplancıklı, Savaş'a geçmiş çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaplancıklı, daha sonra Paylan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Osmaneli Güncel Rektör Eğitim Yaşam

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