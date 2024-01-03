BŞEÜ'de Türk Diplomasisi Konferansı Gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), " Osmanlı'dan Günümüze Türk Diplomasisi" konferansı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Paraguay Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, mesleklerinin zaman zaman basmakalıp ifadelerle tanımlandığını söyledi.

Devletlerde diplomasi faaliyeti yürütenlerin sayısının az olduğunun altını çizen Ersoy, şunları dile getirdi:

"Toplam personelimiz 2 bin kişi. Bunun 3'te 2'si yurt dışında, kalanı Türkiye'de. Aşağı yukarı 300 büyükelçimiz var. Bunun 150'si yurt dışında, geri kalanı merkezde. Böyle bir klişeyle karşılaşmak, fazla imkanlar bulamadığımız için mesleğimizle ilgili genel bir bilinmezlik niteliğini devam ettiriyor. Diplomasi ne aslında? Diplomasiyi ya da bu mesleği anlamamız için diplomasinin herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir tanımı yok. Genel olarak şöyle tanımlanıyor, 'Devletler arasındaki ilişkileri barışçıl yollardan resmi görevlilerce yürütülmesi.' Bu işi yapan bir insan olarak bu tanımın içinde çok eksiklik görüyorum."

Türkiye'nin Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, diplomasinin zamana göre kabuk değiştiren bir meslek olduğunu ifade etti. Bu nedenle diplomasinin çeşitli tanımlarına rastlandığını anlatan Ulueren, şöyle konuştu:

"Diplomasiyi günümüzün dünyasında tanımlamak her zamankinden daha zor. Evet, genel olarak uluslararası ilişkilerde, devletler arası antlaşmalarda, işbirliklerinde ve çatışmaları önlemelerde çözme süreci olarak biliniyor. Barışçıl yöntemlerle, müzakere, iletişim ve uzlaşma yöntemi olarak biliniyor. Diplomasi tarihi, antik çağlardan beri daha devletler yokken, kabilelerin ve grupların aralarındaki sürtüşmeleri çözme gereksiniminden ortaya çıkmıştır. Modern diplomatik uygulamalar ise Rönesans ile başlamıştır. 15'inci ve 16'ncı yüzyıllarda, başta İtalya'da, aslında şehir devletleri arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla başlamıştır."

Etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ile Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Türkan Polatcı Demirkol da katılımcılara hitap etti.

Programa Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.