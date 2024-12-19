Üye Girişi
Haberler
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Türk-İş masaya koyacağı asgari ücret rakamını açıklayacak
Rusya lideri Putin: Suriye'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var
Putin'den gizli anlaşma iddialarını kuvvetlendiren sözler
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
'Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı'
"Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı"

BŞEÜ'de Edebiyat ve Toplumsal Dinamikler Semineri Gerçekleştirildi

BŞEÜ'de Edebiyat ve Toplumsal Dinamikler Semineri Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Seminer Günleri' etkinliğinde, Sakarya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Muhammed Hüküm, edebiyatın toplumsal dinamikler üzerindeki etkisi ve sosyolojik analizi konularında konuştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Seminer Günleri", 10'uncu seminerle devam etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Hüküm tarafından verilen seminerde, edebiyatın toplumsal dinamikler üzerindeki etkisi ile edebi eserlerin sosyolojik analizleri ele alındı.

Edebiyat fakültelerinin topluma sağladığı katkılara değinen Hüküm, edebi eserlerin içerdiği coğrafi unsurların toplumsal boyutlarına dikkati çekti.

Modern devletlerin ve medyanın edebiyat üzerindeki yönlendirme gücüne de işaret eden Hüküm, Türk edebiyatının toplumsal kökenlerinin modern edebi biçimlerde yankı bulmasına ilişkin örnekler verdi.

Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel'in, Doç. Dr. Hüküm'e teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
img

Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
img

Olay hakem yine rahat durmadı
img

"Dilber bu fotoğrafa buruk bakar"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Tahsin kimdir, ne iş yapıyor? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Masterchef 19 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 19 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? 20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA? Asgari ücret 3. toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET TARİHİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu? 19 Aralık hangi burç? 19 Aralık hangi burç ve özellikleri?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.