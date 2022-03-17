BŞEÜ'de "Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni" yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), bu yıl ikinci kez Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, göreve atandığı Mart 2020 tarihinden bu yana üniversitede yapılan iş ve işleyişler hakkında dinleyicilere bir sunum yaptı.

Cübbelerini giyen akademisyenlere başarılar dileyen Beydemir, "Üniversitemizin bilim, kültür, spor, sağlık ve diğer tüm alanlarda dünyanın en saygın üniversiteleri arasına yükselmesi ve orada kalıcı olması için uğraş veriyoruz. Başta bizleri ülkemiz için hizmet etmeye tensip buyuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yaptığımız çalışmalarda bizlere desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

2021 yılı içinde bir üst akademik unvana atanmayı hak eden toplam 58 akademisyenin cübbe giydiği törende ayrıca Q1 kategorisinde en fazla bilimsel yayını olan, ulusal ve uluslararası projesi olan ve fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarında en fazla akademik teşvik puanına sahip akademisyenlerimize de belge takdimi yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinden oluşan Anadolu Klarnetli Beşlisi'nin klasik müzik dinletisi ile başlayan törenin kokteyl arasında Arkeoloji Bölümü, Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü tarafından açılan eserler sergisi davetlilerden ilgi gördü.

Törene Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, il ve ilçe protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.