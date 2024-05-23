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BŞEÜ'de Çimento Prosesi ve Üretim Kalitesi Semineri Gerçekleştirildi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği tarafından düzenlenen uygulamalı seminerde, çimento prosesi ve üretim kalitesi konuları ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği tarafından "Çimento Prosesi ve Üretim Kalitesi" uygulamalı semineri gerçekleştirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerinin Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Hasan Bozkurt, Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Tezcan Uysal, Koordinatör Yardımcıları Dr. öğretim üyesi Hacer Taşkıran Tepe, araştırma görevlisi Ebrar Ulusinan Çubukçu ve İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Nazım Çağatay Demiral'ın katılımıyla çimento fabrikasında uygulamalı eğitim verildiği kaydedildi.

İş sağlığı ve güvenliği departmanında gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere uzmanlar tarafından süreçler ve üretimle ilgili bilgi paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Çimento üretim tesislerinde uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulamalı olarak anlatılmıştır. Teorik olarak ifade edilen çimento proseslerini sahada tanıması için üretim sorumluları ile saha gezisi yapılmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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