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BŞEÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda sergi açılışı yapıldı ve çeşitli konuşmalar gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda sergi açılışıyla başlayan etkinlik, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Bedir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

İİBF İşletme Bölümü akademisyeni Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Deniz Altınsoy'un, "Fedakarlıkla Direnen Milletin Zaferi" konulu sunumuyla sona eren programda Vali Yardımcısı Akgün Corav, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük, il protokolü ile akademik ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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