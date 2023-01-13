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Bryde Balinaları, Çin'in Güneyindeki Açık Denizde Görüldü

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Son zamanlarda bir grup Bryde balinası, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Beihai şehrinin Weizhou Adası çevresindeki sularda sıkça görüldü.

Son zamanlarda bir grup Bryde balinası, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Beihai şehrinin Weizhou Adası çevresindeki sularda sıkça görüldü.

Bu alan büyük balinalar için, ilk olarak 1980'lerde keşfedilen önemli bir beslenme yeridir.

Bryde balinalarının bu grubu, her yıl Eylül ayından gelecek yıl Nisan ayının sonuna kadar adaya geri dönüyor.

Bu memelilerin sayısı son yıllarda önemli ölçüde arttı ve 2018'de yaklaşık 10 olan sayıları bugün 50 civarına çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beihai'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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