Bryant Dunston'ın arabasına TIR dorsesi düştü
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Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol ise trafiğe kapatıldı.
BAKIRKÖY'de alt geçide sıkışan TIR'ın dorsesi Anadolu Efes Basketbol Klubü'nde oynayan Bryent Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine düştü. Kazadan sonra trafiğe kapatılan yol, düşen dorse kaldırılınca açıldı.
Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol ise trafiğe kapatıldı. Kazadan sonra yapılan çalışmaların ardından devrilen dorse kurtarıcı yardımıyla kaldırılarak TIR'a geri yüklendi. Dorse'nin kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan yol açıldı.