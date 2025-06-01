Bryansk'ta Tren Kazası: 7 Ölü, 35 Yaralı
Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde bir karayolu köprüsünün çökmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi yaralandı. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları devam ediyor.
BRYANSK, 1 Haziran (Xinhua) -- Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı tarafından paylaşılan fotoğrafta, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde yolcu treninin raydan çıktığı yerde çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 1 Haziran 2025.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada cumartesi günü tren raylarının üzerindeki bir karayolu köprüsünün çökmesi sonucu yolcu treninin raydan çıktığını, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel