Bryansk'ta Tren Kazası: 7 Ölü, 35 Yaralı

BRYANSK, 1 Haziran (Xinhua) -- Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı tarafından paylaşılan fotoğrafta, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde yolcu treninin raydan çıktığı yerde çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 1 Haziran 2025.

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada cumartesi günü tren raylarının üzerindeki bir karayolu köprüsünün çökmesi sonucu yolcu treninin raydan çıktığını, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)