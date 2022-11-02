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Bruneili Öğrenciler Çinli Taykonotlarla Sohbet Etti

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Bruneili Öğrenciler Çinli Taykonotlarla Sohbet Etti

BANDAR SERI BEGAVAN, 2 Kasım (Xinhua) -- Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da "ASEAN Öğrencileri 'Taykonotlarla Sohbet Ediyor'" etkinliğinin düzenlendiği mekan görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jeffrey Wong/Xinhua)

BANDAR SERI BEGAVAN, 2 Kasım (Xinhua) -- Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da "ASEAN Öğrencileri 'Taykonotlarla Sohbet Ediyor'" etkinliğinin düzenlendiği mekan görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jeffrey Wong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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