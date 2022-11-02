Bruneili Öğrenciler Çinli Taykonotlarla Sohbet Etti Güncel Haberler BANDAR SERI BEGAVAN, 2 Kasım (Xinhua) -- Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da "ASEAN Öğrencileri 'Taykonotlarla Sohbet Ediyor'" etkinliğinin düzenlendiği mekan görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jeffrey Wong/Xinhua) BANDAR SERI BEGAVAN, 2 Kasım (Xinhua) -- Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da "ASEAN Öğrencileri 'Taykonotlarla Sohbet Ediyor'" etkinliğinin düzenlendiği mekan görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jeffrey Wong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bruneili Öğrenciler Çinli Taykonotlarla Sohbet Etti - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.