Bruneili Öğrenciler Çinli Taykonotlarla Sohbet Etti
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BANDAR SERI BEGAVAN, 2 Kasım (Xinhua) -- Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da "ASEAN Öğrencileri 'Taykonotlarla Sohbet Ediyor'" etkinliğinin düzenlendiği mekan görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jeffrey Wong/Xinhua)
BANDAR SERI BEGAVAN, 2 Kasım (Xinhua) -- Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da "ASEAN Öğrencileri 'Taykonotlarla Sohbet Ediyor'" etkinliğinin düzenlendiği mekan görülüyor, 1 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jeffrey Wong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel