Brunei'de Türkçe Dil Kursunu Tamamlayanlara Sertifika Töreni

Brunei'de düzenlenen Türkçe dil kursunu başarıyla tamamlayan sivil ve askeri personel için sertifika töreni yapıldı.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Brunei'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Brunei Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğince düzenlenen Türkçe dil kursunu başarıyla tamamlayan sivil ve askeri personele törenle sertifikaları verildi.

Brunei Kraliyet Silahlı Kuvvetler Savunma Akademisinin konferans salonunda gerçekleştirilen törende kurs katılımcıları, sertifikalarını, Brunei Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi ve Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy'dan aldı.

Büyükelçi Ersoy, törende, hem halka açık hem de devlet kurumlarına yönelik düzenlenen bu kursların, uzun vadeli işbirliğinin başlangıcı olduğuna güçlü şekilde inandığını belirtti.

Ersoy, "Bu kursların her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında daha fazla bilgi alışverişi ve işbirliği için atılan sağlam temeller oluşturmasına ve bunun, savunmayla ilgili hazırlanmakta olan üç anlaşmanın en kısa sürede sonuçlandırılmasına vesile olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"İleri düzey Türkçe derslerini vermeye hazır olduklarını" da kaydeden Büyükelçi, YEE'nin Brunei'de bir yıldan fazladır kamu kurumları ve akademik alanlardaki çeşitli kurumlarla ortaklaşa dil kursları, hikaye anlatıcılığı etkinlikleri, Türk sineması günleri, okçuluk kursları ve Brunei devlet televizyonu RTB'de düzenli Türk mutfağı yemek programları yayınlama faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlattı.

YEE Brunei Koordinatörü Lale Ersoy ise faaliyetlerin ve işbirliklerinin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti paylaşarak, etkinliğin, artan ilginin üst düzey devlet kurumlarına da yansıdığını göstermesi açısından YEE için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Etkinlik, katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.