Brunei-Çin Ortak Girişimi Brunei'de Finansman Anlaşması İmzaladı - Haberler

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Brunei-Çin Ortak Girişimi Brunei'de Finansman Anlaşması İmzaladı

Brunei-Çin Ortak Girişimi Brunei'de Finansman Anlaşması İmzaladı

BANDAR SERİ BEGAWAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Hengyi Industries CEO'su Chen Liancai (önde, sağdan ikinci) Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begawan'da üç yerli finans kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle bir finansman anlaşmasına imza atıyor, 3 Ağustos 2022.

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BANDAR SERİ BEGAWAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Hengyi Industries CEO'su Chen Liancai (önde, sağdan ikinci) Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begawan'da üç yerli finans kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle bir finansman anlaşmasına imza atıyor, 3 Ağustos 2022. Brunei ile Çin arasında bir petrokimya ortak girişimi olan Hengyi Industries Sdn Bhd, Çarşamba günü üç yerel finans kuruluşuyla toplam 263 milyon ABD doları tutarında bir İslami Sendikasyon Vadeli Finansman Anlaşması imzaladı. (Fotoğraf: Jeffrey Wong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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