Brunei, 2024'te Ekonomik Büyümede Rekor Kıracak

BANDAR SERİ BEGAWAN, 3 Mart (Xinhua) -- Brunei, 2024 yılında yüzde 4,2'lik ekonomik büyüme kaydederek 1999'dan bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştı.

Brunei Maliye ve Ekonomi İkinci Bakanı Haji Mohd Amin Liew Abdullah, cumartesi günü düzenlenen 21. Yasama Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada 2024 yılında işsizlik oranının 1991'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 4,8'e gerilediğini de sözlerine ekledi. Brunei ekonomisinin 2025'te yüzde 2,4-3,4 büyümesi öngörülüyor.

Öte yandan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, 2025-26 mali yılı için 6,35 milyar Brunei doları (4,71 milyar ABD doları) tutarında bir bütçe önerdi. Geçen mali yılda bütçe 6,25 milyar Brunei doları (4,63 milyar ABD doları) olarak belirlenmişti.