Brüksel saldırıları davasında altı kişi terör amaçlı cinayetten suçlu bulundu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen saldırılara ilişkin davada jüri, altı kişiyi terör amaçlı cinayetten suçlu buldu. Sanıklara verilecek ceza Eylül ayında açıklanacak ve ömür boyu hapis cezası bekleniyor. Karar, 32 kişinin öldüğü ve yaklaşık 340 kişinin yaralandığı saldırılardan yaklaşık yedi yıl sonra açıklandı.

Yusuf Özkan | Lahey

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 32 kişinin öldüğü saldırılara ilişkin davada jüri, Paris saldırıları hükümlüsü Salah Abdeslam ve Mohamed Abrini’nin de aralarında olduğu altı kişiyi terör amaçlı cinayetten suçlu buldu.

Sanıklara verilecek ceza, Eylül ayında açıklanacak.

Suçluların ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Davanın 12 kişiden oluşan jürisi, 18 gün boyunca karar için tartıştı.

Jürinin dış etkenlerden korunması için, tartışmalar internet ve televizyonun yasak olduğu tamamen izole bir ortamda gerçekleşti.

Belçika'da şimdiye kadarki en uzun tartışma olan jüri oturumu, Salı akşamı tamamlandı.

Jüri, 22 Mart 2016’da Maelbeek Metro İstasyonu ve Zaventem Havalimanı'na yapılan saldırılar nedeniyle, Paris saldırıları hükümlüsü Salah Abdeslam ve Mohamed Abrini’nin yanı sıra Oussama Atar, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi ve Bilal El Makhouki’yi terör amaçlı cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu buldu.

Jüri, cinayetle suçlanan üç sanığın ise beraatine karar verdi.

Karar, 32 kişinin öldüğü ve yaklaşık 340 kişinin de yaralandığı Brüksel saldırılarından yaklaşık yedi yıl sonra açıklandı.

Jüri henüz cezayı belirlemedi. Sanıkların cezası Eylül ayında belli olacak.

Terör amaçlı cinayet nedeniyle sanıkların ömür boyu hapis cezasına çarptırılmaları bekleniyor.

Yedi ay boyunca görülen dava, Belçika’da bugüne kadar ki en uzun yargılama süreci oldu.

Yaklaşık 45 milyon euroya malolan duruşma süreci, aynı zamanda Belçika’nın en pahalı davası oldu.

Brüksel saldırıları davası, sanıkların 2015’te meydana gelen Paris saldırıları davasında da yargılanmaları nedeniyle geç başladı.

Salah Abdeslam ve Mohamed Abrini, Paris saldırılar nedeniyle Fransa’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.