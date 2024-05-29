Brüksel Özgür Üniversitesi Öğrencileri İsrail Büyükelçiliği Önünde Gösteri Yapmaya Devam Ediyor

Belçika'nın köklü yükseköğrenim kurumlarından Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, dün polisin Filistin'e destek gösterisi için İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığa sert müdahalesine rağmen yeniden aynı yerde toplanıp gösteri yapmayı planlıyor.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, yerel saatle 18.00'de Uccle ilçesinde yer alan İsrail'in Brüksel Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek için toplanma çağrısı yaptı.

Haftalardır Filistin için kampüste yerleşme eylemine ve protestolarına devam eden öğrenciler, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, dün Büyükelçilik önündeki protestoya polisin sert müdahalesi karşısında "şoke olduklarını" kaydetti.

Filistin için eylemleri güçlendirmenin "hakları ve görevleri olduğunu" vurgulayan öğrenciler, "Barışçıl göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullananlar asla tarihin doğru tarafında yer almayacaklar." ifadesini kullandı.

Büyükelçilik önündeki eyleme dün polis müdahale etmişti

Dün İsrail Büyükelçiliği önünde Refah'taki saldırıları protesto eden kalabalık polis tarafından göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla uzaklaştırılmıştı.

Göstericiler "Yeter", "Gazze soykırımını durdurun", "Refah'ı kurtarın" sloganları atarak Belçika ve Avrupa Birliği'nden İsrail'e siyasi ve ekonomik ambargo talep etmişti.

Daha önce İsrail bayrağını asan Uccle Belediyesinin Başkanı Boris Dillies, gösterinin izinsiz yapılmasını gerekçe göstererek kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesini istemişti.

Polisin müdahalesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Belçika'da öğrenci eylemleri sürüyor

Belçika'daki üniversite öğrencileri, ABD'de başlayan ve Avrupa'ya yayılan gösterilere 6 Mayıs'ta destek vermeye başladı. Gent, Brüksel, Anvers, Leuven, Liege kentlerindeki üniversitelerde eylemler sürüyor.

Brüksel Özgür Üniversitesinin Fransızca eğitim veren kampüsünde 7 Mayıs'ta başlatılan eylem sonucunda, üniversite yönetimi İsrail'deki üniversitelerle yapılan anlaşmaların ve projelerin askıya alındığını duyurmuştu.