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Brüksel'in simge yapısına Türk ve Suriye rejimi bayrakları çekildi

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Brüksel'in simge yapısına Türk ve Suriye rejimi bayrakları çekildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'in simge yapılarından Atomium'a Türkiye'deki depremler nedeniyle dayanışma amacıyla Türk bayrağı ve Suriye rejiminin bayrağı çekildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in simge yapılarından Atomium'a Türkiye'deki depremler nedeniyle dayanışma amacıyla Türk bayrağı ve Suriye rejiminin bayrağı çekildi.

Çok büyük metal toplardan oluşan Atomioum'un en üstte yer alan topun üzerine her iki bayrak üst üste yerleştirildi.

Bayrakların çekilmesi için Türk asıllı Brüksel bölge milletvekili Şevket Temiz'in girişimde bulunduğu, Brüksel Belediyesinin dayanışma sergilemek amacıyla izin verdiği öğrenildi.

Bayrakların bir gün boyunca Atomium'un üzerinde kalacağı belirtildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Brüksel Belçika Suriye Güncel Haberler

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