Brüksel'in simge yapısına Türk ve Suriye rejimi bayrakları çekildi Güncel Haberler Belçika'nın başkenti Brüksel'in simge yapılarından Atomium'a Türkiye'deki depremler nedeniyle dayanışma amacıyla Türk bayrağı ve Suriye rejiminin bayrağı çekildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'in simge yapılarından Atomium'a Türkiye'deki depremler nedeniyle dayanışma amacıyla Türk bayrağı ve Suriye rejiminin bayrağı çekildi. Çok büyük metal toplardan oluşan Atomioum'un en üstte yer alan topun üzerine her iki bayrak üst üste yerleştirildi. Bayrakların çekilmesi için Türk asıllı Brüksel bölge milletvekili Şevket Temiz'in girişimde bulunduğu, Brüksel Belediyesinin dayanışma sergilemek amacıyla izin verdiği öğrenildi. Bayrakların bir gün boyunca Atomium'un üzerinde kalacağı belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Brüksel Belçika Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Brüksel'in simge yapısına Türk ve Suriye rejimi bayrakları çekildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.