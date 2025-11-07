Haberler

Brüksel'deki Schuman Meydanı Yenileme Projesi Mahkemeye Taşınabilir

Brüksel'deki Schuman Meydanı Yenileme Projesi Mahkemeye Taşınabilir
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Schuman Meydanı'nda yürütülen yenileme projesi, finansman eksiklikleri ve ruhsat sorunları nedeniyle mahkemeye taşınma riskiyle karşı karşıya. Projenin tamamlanamaması trafik sorunlarına yol açarken, AB'nin bölgeye sağladığı kredi desteği yeterli olmadı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yer aldığı Schuman Meydanı'nda yürütülen yenileme projesi, finansman ve ruhsat sorunları nedeniyle mahkemeye taşınma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Brüksel'de, AB kurumlarına ev sahipliği yapan ve kentin ana arterlerine bağlantı noktası oluşturan Schuman Meydanı'nda yer alan kavşakta iki yıldır devam eden inşaat çalışmaları trafiği ciddi ölçüde aksatıyor.

Projenin bir türlü tamamlanamamasının arkasında finansman zorluklarının yattığı daha önce basına yansımıştı.

AB, proje kapsamında aralarında bisiklet yolları ve kamusal alan düzenlemelerinin de bulunduğu kapsamlı çalışmalar için Brüksel Bölgesi Hükümetine 17,4 milyon avro kredi desteği sağlamıştı.

Brussels Times'ın haberine göre, bölgedeki şehir planlama otoritesi "Urban.brussels", söz konusu çatı inşası ya da tasarım değişikliği için yeni bir ruhsat başvurusu yapılmaması halinde ruhsata aykırılık nedeniyle "resmi rapor hazırlanıp mahkemeye sevk edilebileceğini" duyurdu.

Schuman kavşağının stratejik konumu nedeniyle AB, bölgede ek güvenlik önlemleri alınmasını talep etti. Bu çerçevede, belirli araçların geçişine izin veren açılır-kapanır bariyerler, çeşitli güvenlik ekipmanları ve kamera sistemleri gibi antiterör altyapısı kuruldu, bu durum projenin maliyetini önemli ölçüde artırdı.

Brüksel Bölgesi Hükümeti, 15 milyon avroya mal olması öngörülen çatı inşaatı için gerekli finansmanı temin edemeyince projenin uygulanabilirliği ciddi biçimde zorlaştı. Hükümet, AB Komisyonu'ndan mali destek talep etmek zorunda kaldı ancak olumlu yanıt alamadı.

Bu gelişmeler, Brüksel bölgesi yönetimini eleştiren Federal Başbakan Bart de Wever'in tepkisini çekti. de Wever, bununla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tam bir utanç ve rezalet. Brüksel Bölgesi bir meydanı yeniden düzenlemek için para dilenmek zorunda kalıyor. Ben de özür dilemek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Proje ayrıca, ülkedeki siyasi belirsizlik ve yaklaşık 500?gün boyunca yeni hükümetin kurulmamış olmasından da etkilendi.

Ülkede tartışmalara da yol açan projenin savunucuları, kavşağın uluslararası arenada modern ve çağdaş bir simge olacağını vurgularken, diğer yandan özellikle ülkede sosyal hizmetler ve bütçe açığı bulunan bir dönemde "lüks" olmakla eleştiriyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
