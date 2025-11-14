Brüksel'de Yargı Mensuplarından Kaynak Yetersizliğine Protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce yargı mensubu, kaynak yetersizliği gerekçesiyle gösteri düzenledi.

Adalet Sarayı önünde toplanan yüzlerce hakim, savcı ve adliye çalışanı, yargı sistemine ayrılan kaynakların yetersizliğini protesto etti.

Cüppeleriyle ellerinde "Demokrasi tehlikede", "Adalete yeterli kaynak ayrılmıyor" yazılı pankartlar taşıyan yargı mensupları, ücret düşüklüğü, yetersiz personel, binaların bakımsızlığı, dijital altyapıya yatırım eksikliği gibi sorunlardan şikayet etti.

Federal hükümet ve parlamentoyu, yargıyı "tam bir devlet gücü" olarak kabul etmeye ve anayasal statüsüne uygun şekilde finansal destek sağlamaya çağıran göstericiler, taleplerinin görmezden gelinmesi halinde "yargının işlevinin tehlikede olacağını" vurguladı.