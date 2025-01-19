Brüksel'de Trump Protestosu: Yüzlerce Kişi Toplandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto etti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak arifesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda toplandı.

Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto için bir araya gelen göstericiler, yaklaşık 3 kilometre boyunca şehir merkezinde Trump karşıtı sloganlar eşliğinde yürüdü.

Birçok göstericinin, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı görüldü.

"The Surge" hareketinin çağrısıyla diğer Avrupa kentleri Londra, Lizbon, Barselona, Bilbao ve Amsterdam'da da Trump'ın göreve gelmesine karşı benzer protestolar düzenlendi.