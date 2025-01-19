Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı

'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı
ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Brüksel'de Trump Protestosu: Yüzlerce Kişi Toplandı

Brüksel'de Trump Protestosu: Yüzlerce Kişi Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel'de, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto etmek için yüzlerce kişi bir araya geldi. 'The Surge' hareketinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, katılımcılar Trump karşıtı sloganlar eşliğinde yürüdü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto etti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak arifesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda toplandı.

Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto için bir araya gelen göstericiler, yaklaşık 3 kilometre boyunca şehir merkezinde Trump karşıtı sloganlar eşliğinde yürüdü.

Birçok göstericinin, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı görüldü.

"The Surge" hareketinin çağrısıyla diğer Avrupa kentleri Londra, Lizbon, Barselona, Bilbao ve Amsterdam'da da Trump'ın göreve gelmesine karşı benzer protestolar düzenlendi.

Kaynak: AA / Melike Pala - Güncel
img

Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
img

İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.