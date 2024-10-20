Üye Girişi
Haberler

Brüksel'de On Binlerce Kişi İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Brüksel'de On Binlerce Kişi İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü. Göstericiler, ateşkes çağrısı yaparak, ABD ve AB'yi İsrail'e verdikleri destek sebebiyle eleştirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Brüksel Kuzey Tren istasyonu (Gare du Nord) önünde bir araya gelen on binlerce gösterici, "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" sloganıyla Gazze ve Lübnan'da ateşkes çağrısında bulundu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinliler için adalet talep edilen yedinci büyük yürüyüşte göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak saldırıların son bulmasını istedi.

ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'e verdikleri destek sebebiyle eleştiren göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Lübnan", "(AB Komisyonu Başkanı Ursula) Von der Leyen saklanamazsın, soykırıma ortaksın", "AB utanmalısın, senin de ellerin kanlı", "İşgale son" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Gösteride bir eylemci, "Çocuk katili İsrail" yazılı beyaz bebek tulumu ile beyaz bebek ayakkabıları taşıdı.

Belçika işçi sendika üyelerinin de katıldığı yürüyüş, AB Konseyi binası yanındaki Jean Rey Meydanı'nda son buldu.

Meydanda yapılan konuşmalarda, İsrail'e tam askeri ambargo için çağrıda bulunuldu, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın insan hakları ihlalleri nedeniyle askıya alınması istendi.

Göstericiler, varış noktasına hayatını kaybeden Filistinliler anısına çiçek bıraktı.

Polis, yürüyüş boyunca çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Melike Pala - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Politika Belçika Brüksel Lübnan İsrail Güncel Dünya Gazze

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Bakan Memişoğlu duyurdu! Özel hastanelere düzenleme geliyor

 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir? Demir Maske yazarı kim? "Üç Silahşorlar"ın devamı niteliğinde olan "Demir Maske" adlı romanın yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster cevapları! Savcı Y. E. kimdir? Yenidoğan Çetesi'nin çökerten kahraman Savcı Y. E. kimdir? Fred cezalı mı? Fred kaç maç cezalı? Fred Bodrum maçında yok mu? Samsunspor'un 2. golünde faul var mı (İrfan Can'a faul yapıldı mı)? İbrahim Kaboğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İstanbul Barosu Başkanı kim oldu? Yenidoğan Çetesi hangi illerde var? Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'da Yenidoğan Çetesi var mı? Emeklilere 29 ekim ikramiyesi var mı 2024 (5 BİN TL)? Kirli Sepeti CANLI izle! 20 Ekim Kirli Sepeti 38. BÖLÜM FULL İZLE! Barcelona Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Barcelona Sevilla maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Inter maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.