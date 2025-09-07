Brüksel'de On Binlerce Kişi Filistin İçin Gösteri Düzenledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi, Avrupa hükümetlerinden İsrail'e karşı "kırmızı çizgi" çekmeleri ve yaptırım uygulamaları talebiyle gösteri düzenledi.

Aralarında "Vrede vzw" ve "Gazze için Ulusal Koalisyon" sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu grup tarafından ikincisi organize edilen "İsrail ve Suç Ortaklarına Kırmızı Kart" temalı gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen göstericiler, AB kurumları yakınındaki Jean Rey Meydanı'na yürüdü.

Brüksel sokaklarında ellerinde Filistin bayrakları, "Filistin'i yok etmek istediniz ama hepimiz Filistinli olduk", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizlerle yürüyen göstericiler, Avrupa hükümetlerinin İsrail'e karşı "kırmızı çizgi" çekmeleri ve yaptırım uygulamalarını talep etti.

Organizatörler katılımcıları, İsrail'in "savaş suçlarına" izin vermekle suçlanan politikacılara ve şirketlere karşı sembolik olarak kırmızı kart taşımaya çağırdı.

Belçika basınındaki haberlere göre, polis yaklaşık 70 bin, organizatörler ise 110 ila 130 bin arası kişinin gösteriye katıldığını belirtti.

Gösterinin ilki 15 Haziran'da yine Brüksel'de düzenlenmişti.

Motorcular da Filistin için konvoy oluşturdu

Brüksel'in simgesi Atomium'da buluşan yüzlerce motosiklet sürücüsü de konvoy oluşturarak Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Gösteriye Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya ve Fransa'dan katılan motorcular, kentteki ana caddeler üzerinden Kuzey Tren İstasyonu'na kadar Filistin bayrakları taşıyıp korna çaldı.