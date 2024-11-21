Brüksel'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın katılımıyla Öğretmenler Günü kutlandı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni düzenlendi.

TOBB Brüksel ofisinde Türkiye Maarif Vakfının (TMV) desteğiyle yapılan tören, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm öğretmenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliğe katılan Belçika Türk toplumundan öğretmenler, öğrenciler ile diplomatik ve askeri erkana hitap etti.

Öğretmenlerinin isimlerini sayarak kendilerine teşekkür eden Tatar, "Onlar benim hayatıma dokundular. Doğru düşünmeyi öğrettiler. Milli değerlerimizi öğrettiler. Türklüğü öğrettiler. Kimliğimi bana aşılayan ilkokul öğretmenlerimdi. Brüksel'den tüm öğretmenlerimize selam olsun." diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin zorlu mücadeleleri sırasında korkulu ortamlarda yılmadan, yıkılmadan ayakta durmasında Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin emeklerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir devlet." diyen Tatar, Türkiye'nin Türk toplumunun yaşadığı yerlere öğretmen atamasından, TMV'nin KKTC de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde okullar açmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, "TMV'nin çalışmalarını çok takdir ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Tüm bu çalışmaların arkasında onun vizyonu ve liderliği var." dedi.

Öğretmenler "kültür elçisi"

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal da geleceği inşa etmek gibi kutsal bir görevin öğretmenlere verildiğini, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin ise birer "kültür elçisi" olduğunu söyledi.

Uysal, yurt dışındaki Türk toplumunun ana vatanlarından kopmadan, bulundukları toplumla uyum içinde, evrensel değerlere sahip nitelikli bireylerden oluşması gerektiğini, dillerini unutan toplumların kültürlerini ve kökenlerini de unuttuğunu belirterek, bunun yaşanmaması için kesintisiz eğitimin tek yol olduğunu vurguladı.

"Kıbrıs Türklerinin eğitim ve kültür alanında ulaştığı örnek seviye hepimizin malumudur." diyen Uysal, "Kıbrıs Türklerinin bu anlamlı günde burada en üst seviyede temsil ediliyor oluşu bizlere güç ve moral, etkinliğe de tarihi değer katmaktadır." diye konuştu.

Uysal, ayrıca Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu desteklediklerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kıbrıs Türklerinin haklı davasını uluslararası topluma anlatmayı sürdüreceğini ifade etti.

Eğitim Müşaviri Hümeyra Altuntaş Kıran da Belçika'daki öğretmenlerin Türkçenin yaşatılması, milli değerlerini koruyan Türk toplumunun yetiştirilmesi için özveriyle görev yaptıklarını vurgulayarak, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Çini sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın çini fotoğraflarının Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla sergilendiği törende, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Öğretmenler Günü videosu da gösterildi.

Tören, Belçika Türk toplumundan ilkokul öğrencilerinin şiir ve şarkıları ile Brüksel Genç Sesler Korosu'nun müzik dinletisiyle devam etti.