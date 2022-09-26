Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasağının süresi uzatıldı Güncel Haberler Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki semtlerde kamuya açık alanlarda alkol yasağının süresi uzatıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki semtlerde kamuya açık alanlarda alkol yasağının süresi uzatıldı. Brüksel'in merkezindeki turistik bölgelerde uygulanan yasak, yeni düzenlemeyle en az Ekim 2023'e kadar sürdürülecek. Uygulama, ilk olarak Şubat 2020'de gece yarısı ile sabah saatleri arasında başlamış, Ekim 2021'de "alkolsüz bölge"nin sınırları yeni cadde ve sokaklar eklenerek genişletilmiş, yasağın süresi 24 saate çıkarılmıştı. Yasaklı bölgede, alkol tüketirken yakalanmanın cezası 350 avro. Söz konusu karar, şehrin merkezi bölgelerinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Selen Temizer Belçika Brüksel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasağının süresi uzatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.