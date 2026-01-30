Haberler

Belçika'da hayvanlara kötü muamele eden kişiye 40 bin avro ceza kesildi

Belçika'nın Brüksel şehrinde bir kadın, hayvanlara kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle 40 bin avro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hayvanların kötü koşullarda tutulduğunu belirtti ve sanığı ömür boyu hayvan beslemekten men etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kadın, hayvanlara kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle 40 bin avro para cezasına çarptırıldı ve ömür boyu hayvan beslemekten men edildi.

The Brussels Times'ın haberine göre Brüksel Ceza Mahkemesi, kadının işlettiği küçük hayvan çiftliğinde bir eşek, iki midilli ve bir ata yönelik ihmallerin tespit edildiğini açıkladı.

Mahkeme kararında, hayvanların yetersiz beslendiği, düzenli veteriner bakımından yoksun bırakıldığı, suya erişimlerinin bulunmadığı ve barınma koşullarının son derece kötü olduğu belirtildi.

Durumu kritik olan midillilerden biri kurtarılamayarak uyutuldu.

Diğer hayvanlar ise Brüksel Çevre Kurumu tarafından koruma altına alındı.

Mahkeme, sanığa 40 bin avro para cezasının yanı sıra 3 yıl ertelenmiş hapis cezası verirken, hayvan refahına ilişkin yasaların ciddi şekilde ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca sanık ömür boyu hayvan beslemekten men edildi.

Davaya hayvan hakları örgütlerinin de müdahil olduğu ve kurtarılan hayvanların bakımının bu kuruluşlar tarafından üstlenildiği öğrenildi.

Belçika'da hayvanlara kötü muamele, ağır para cezaları ve hayvan sahipliğinden men yaptırımlarıyla cezalandırılıyor.

