Brüksel'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in saldırılarında Gazze ve Batı Şeria'da hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle yaklaşık 200 kişi Brüksel'deki merkez tren istasyonu önünde bir araya geldi. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, yağmura rağmen yaktıkları mumlarla meydana 'Gazze' yazdı. Göstericiler 'Terörist İsrail', 'Şimdi ateşkes' sloganları attı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in saldırılarında Gazze ve Batı Şeria'da hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle yaklaşık 200 kişi yerel saatle 19.00 sularında Brüksel'deki merkez tren istasyonu önünde buluştu.
Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, yağmura rağmen yaktıkları mumlarla meydana "Gazze" yazdı.
Göstericiler "Terörist İsrail", "Şimdi ateşkes" sloganları attı.