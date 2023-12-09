Haberler ›› Güncel ›› Brüksel'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Brüksel'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

9 Aralık 2023 22:43 Son Güncelleme: 22:44 Abone Ol

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in saldırılarında Gazze ve Batı Şeria'da hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle yaklaşık 200 kişi Brüksel'deki merkez tren istasyonu önünde bir araya geldi. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, yağmura rağmen yaktıkları mumlarla meydana 'Gazze' yazdı. Göstericiler 'Terörist İsrail', 'Şimdi ateşkes' sloganları attı.