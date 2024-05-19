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Brüksel'de İsrail'e Karşı Protesto

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Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de on binlerce kişi İsrail'e ekonomik ve diplomatik baskı yapılarak Gazze'deki saldırılarının sona erdirilmesi talebiyle protesto düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de on binlerce kişi İsrail'e ekonomik ve diplomatik baskı yapılarak Gazze'deki saldırılarının sona erdirilmesi talebiyle protesto düzenledi.

AB çalışanları, Belçikalı siyasetçiler, eğitimden sağlığa farklı sektörlerden temsilciler, insan hakları kuruluşları üyeleri, haftalardır Avrupa'daki çeşitli üniversitelerde eylem yapan öğrencilerden oluşan on binlerce kişi, yerel saatle 13.30'da Brüksel'in merkezindeki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Ellerin Filistin bayrakları, boyunlarında kefiyyeler, "İsrail'i boykot edin", "Soykırımı durdurun", " Gazze'yi kurtarın", "Refah'ı koruyun" gibi pankartlar taşıyan göstericiler, kentin ana caddelerinde sloganlar atarak yürüdü.

Göstericiler, yürüyüşün sonunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi binasının arasında yer alan Jean Rey Meydanı'nda toplandı.

Fransa, İspanya, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, İzlanda ve Belçika'daki üniversitelerden gelen öğrenciler, burada kurulan sahneye çıkarak mesajlarını okudu.

Dev ekranda Gazze'den gazetecilerin mesajları gösterildi. Gösterinin sonunda hayatını kaybeden Gazzeliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Siyasetçilerden İsrail'e yaptırım uygulaması çağrısı

AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Botenga yürüyüş sırasında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Avrupa seçimlerine 3 haftadan kısa bir zaman kaldığını anımsatan Botenga, "Binlerce, binlerce insan yine sokaklarda ve mesajımız çok açık. Önemli olan artık AB'nin ve Belçika da dahil her üyesinin İsrail'e yaptırım uygulamasıdır." dedi.

Belçika İşçi Partisi Genel Sekreteri Peter Mertens de "Belçika'nın İsrail'e yaptırım uygulaması gerekiyor. Ekonomik ve askeri yaptırımların olmaması normal değil. Bu bir utanç. Avrupa'nın geri kalanı gibi bu ülkenin de İsrail'e yaptırım uygulaması gerek." değerlendirmesini yaptı.

"Farklı bir eyleme ihtiyacımız var"

Belçika'da yeni kurularak 9 Haziran'da seçime katılacak Filistin destekçisi Viva Palestina Partisi Genel Başkanı Diyab Ebu Yahya da "Filistin'de soykırım sürüyor. Farklı bir eyleme ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Protestoların umut verdiğini ancak diğer yandan da siyasi adımlara dönüşmediği için hayal kırıklığı yarattığını belirten sadece Ebu Yahya, "Partimiz, Gazze soykırımını Brüksel parlamentosunda tanıtmayı amaçlayan bir vatandaş listesi. Bunun dünyada mümkün olduğu bir parlamento varsa onun da kentin çok kültürlü doğası gereği Brüksel'de olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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