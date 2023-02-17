Brüksel'de Işık Festivali Başladı Güncel Haberler BRÜKSEL, 17 Şubat (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Brüksel Işık Festivali kapsamındaki ışık gösterisini izleyen insanlar, 16 Şubat 2023. 16-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festival için Belçika başkentini süslemek üzere yirmi sanatsal ışık enstalasyonu kuruldu. BRÜKSEL, 17 Şubat (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Brüksel Işık Festivali kapsamındaki ışık gösterisini izleyen insanlar, 16 Şubat 2023. 16-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festival için Belçika başkentini süslemek üzere yirmi sanatsal ışık enstalasyonu kuruldu. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Belçika Brüksel Güncel Haberler

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