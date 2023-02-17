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Brüksel'de Işık Festivali Başladı

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Brüksel'de Işık Festivali Başladı

BRÜKSEL, 17 Şubat (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Brüksel Işık Festivali kapsamındaki ışık gösterisini izleyen insanlar, 16 Şubat 2023. 16-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festival için Belçika başkentini süslemek üzere yirmi sanatsal ışık enstalasyonu kuruldu.

BRÜKSEL, 17 Şubat (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Brüksel Işık Festivali kapsamındaki ışık gösterisini izleyen insanlar, 16 Şubat 2023.

16-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festival için Belçika başkentini süslemek üzere yirmi sanatsal ışık enstalasyonu kuruldu. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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