Brüksel'de Işık Festivali Başladı
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BRÜKSEL, 17 Şubat (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Brüksel Işık Festivali kapsamındaki ışık gösterisini izleyen insanlar, 16 Şubat 2023. 16-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festival için Belçika başkentini süslemek üzere yirmi sanatsal ışık enstalasyonu kuruldu.
BRÜKSEL, 17 Şubat (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Brüksel Işık Festivali kapsamındaki ışık gösterisini izleyen insanlar, 16 Şubat 2023.
16-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festival için Belçika başkentini süslemek üzere yirmi sanatsal ışık enstalasyonu kuruldu. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel