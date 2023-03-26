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Brüksel'de İranlı Azerbaycan Türklerinden rejim karşıtı protesto

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Brüksel'de İranlı Azerbaycan Türklerinden rejim karşıtı protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İranlı Azerbaycan Türkleri, Tahran yönetimini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İranlı Azerbaycan Türkleri, Tahran yönetimini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda toplanan göstericiler, flamalar taşıyarak Belliard Caddesi'nden Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüdü.

ABD, İngiltere, İsveç, İsviçre, Almanya gibi ülkelerden gelen İranlı Azerbaycan Türkleri, "Özgürlük, adalet, özerklik" sloganları attı.

Göstericiler, Schuman Meydanı'nda Azerbaycan Türkçesiyle şarkılar da söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan Belçika Brüksel Güncel Haberler

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