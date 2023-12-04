Brüksel'de İklim Değişikliğine Karşı Yürüyüş Düzenlendi
BRÜKSEL, 4 Aralık (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla düzenlenen iklim yürüyüşüne katılan insanlar, 3 Aralık 2023. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)
BRÜKSEL, 4 Aralık (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla düzenlenen iklim yürüyüşüne katılan insanlar, 3 Aralık 2023. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)