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Brüksel'de İklim Değişikliğine Karşı Yürüyüş Düzenlendi

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BRÜKSEL, 4 Aralık (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla düzenlenen iklim yürüyüşüne katılan insanlar, 3 Aralık 2023. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)

BRÜKSEL, 4 Aralık (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim değişikliği konusunda harekete geçilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla düzenlenen iklim yürüyüşüne katılan insanlar, 3 Aralık 2023. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Belçika Brüksel Aralık Çevre Güncel Haberler

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