Brüksel'de İklim Değişikliği Yürüyüşü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadele için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, kentin ana caddelerinden ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman meydanından geçerek 50. Yıl Parkı'na yürüdü. Yürüyüşte, iklim krizine dikkat çeken pankartlar taşındı ve müzik performansları düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadele için yürüyüş düzenledi.

Polis kayıtlarına göre 20 bin kadar gösterici, Kuzey Tren İstasyonu önünde öğlen saatlerinde toplandı.

Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) yapıldığı saatlerde bir araya gelen göstericiler, kentin ana caddelerinden ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman meydanından geçerek 50. Yıl Parkı'na (Parc Cinquantennaire) yürüdü.

Trafiğe kapatılan caddelerde yürüyen kalabalık, "İklim krizi, insan hakları krizidir", "Şimdi harekete geçin", "İklim değil, politikayı değiştirin", "Fosil yakıtlardan özgürleşin" yazılı Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Müzik performanslarının da düzenlendiği yürüyüş, katılımcıların kostümleri ve taşıdığı objelerle renkli görüntülere de sahne oldu.

Göstericiler arasında Filistin bayrakları taşıyanların da olduğu görüldü.