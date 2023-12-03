Üye Girişi
Haberler

Brüksel'de İklim Değişikliği Yürüyüşü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadele için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, kentin ana caddelerinden ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman meydanından geçerek 50. Yıl Parkı'na yürüdü. Yürüyüşte, iklim krizine dikkat çeken pankartlar taşındı ve müzik performansları düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadele için yürüyüş düzenledi.

Polis kayıtlarına göre 20 bin kadar gösterici, Kuzey Tren İstasyonu önünde öğlen saatlerinde toplandı.

Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) yapıldığı saatlerde bir araya gelen göstericiler, kentin ana caddelerinden ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman meydanından geçerek 50. Yıl Parkı'na (Parc Cinquantennaire) yürüdü.

Trafiğe kapatılan caddelerde yürüyen kalabalık, "İklim krizi, insan hakları krizidir", "Şimdi harekete geçin", "İklim değil, politikayı değiştirin", "Fosil yakıtlardan özgürleşin" yazılı Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Müzik performanslarının da düzenlendiği yürüyüş, katılımcıların kostümleri ve taşıdığı objelerle renkli görüntülere de sahne oldu.

Göstericiler arasında Filistin bayrakları taşıyanların da olduğu görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Avrupa Birliği Belçika Brüksel Avrupa Birliği Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu? 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title