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Brüksel'de Göstericiler Ukrayna Krizine Barışçıl Çözüm Çağrısında Bulundu

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Brüksel'de Göstericiler Ukrayna Krizine Barışçıl Çözüm Çağrısında Bulundu

BRÜKSEL, 27 Şubat (Xinhua) -- Binlerce gösterici Pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes ve Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.

BRÜKSEL, 27 Şubat (Xinhua) -- Binlerce gösterici Pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes ve Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.

Göstericiler, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulunması için müzakere çağrısı yaptı. Belçika Genel İşçi Federasyonu (FGTB) Başkanı Thierry Bodson, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "İlerlemeyi sağlayacak tek yol bu" dedi.

Yvyes Eckman adlı bir gösterici ise "Ateşi durduralım... Diplomatik işleri siyasetçiler halletsin. Halk barış, ekmek istiyor" diye konuştu.

Başka bir gösterici Isabelle Minnon da, "Dünyanın bir yerinde yaptırım uyguladığınızda, bedelini her zaman halk öder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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