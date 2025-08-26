Brüksel'de Gazetecilere Yönelik Katliamı Protesto Etti

Brüksel merkezli uluslararası ve Belçikalı gazeteci örgütlerinin mensupları, İsrail'in gazeteci katliamına son verilmesi çağrısıyla protesto düzenledi.

Kentin merkezindeki Mont Des Arts meydanında toplanan gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında son günlerde çok sayıda gazetecinin hedef alınmasını protesto etti.

"Gazetecilere yönelik katliama son verin", "Meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz", "Gazetecilik suç değildir" yazılı pankartlar açan gazeteciler, İsrail'in soykırımını dünyaya duyururken hayatını kaybeden meslektaşlarının isimlerini tek tek okudu.

İngiltere ve İrlanda Ulusal Gazeteciler Birliğinin Brüksel şubesi sorumlusu Gazeteci Sara Lewis, AA muhabirine, "Gazeteciler olarak bugün Gazze'de gazetecilerin hedef gözetilerek katledilmesine ve öldürülmesine karşı öfkeyle birleştik. Her savaşta, başıboş kurşunlarla ve benzeri şeylerle öldürülen gazeteciler olur. Bu farklı. Gazze'deki soykırım hakkında gerçekleri söylemelerini engellemek için sistematik olarak yok ediliyorlar." dedi.

Lewis, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin gazeteci katliamına sessiz kalmasına karşı öfke duyduklarını ifade ederek, "Gazetecileri öldürmek bir savaş suçu. Bunun durması gerekiyor." diye konuştu.

İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.