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Brüksel'de Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği Düzenlendi

Brüksel'de Dünya Türk Kahvesi Günü Etkinliği Düzenlendi
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Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliğinde, Türk kahvesi ikram edildi. Etkinlikte kahve tadımı ve kültürel paylaşımlar yapıldı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği tarafından Brüksel'de düzenlenen Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliğinde, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi ikram edildi.

AB Daimi Temsilciliği tarafından Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) işbirliğinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Daimi Temsilcilik binası önünde kurulan sergi alanında Türk kahvesi pişirildi, beraberinde lokum ve pişmaniye sunumu yapıldı.

Hem geleneksel yöntemle kumda hem de modern makinelerde yapılan kahvelerin kokusunu duyan çok sayıda yabancı, keyifle tadım yaptı.

AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Bugün AB'nin başkenti Brüksel'de Dünya Türk Kahvesi Gününü kutluyoruz. Aslında Türk kahvesi bilincini artırmak istiyoruz. Onun için daimi temsilciliğimizin önünde bir sergi alanı oluşturduk." dedi.

YEE'nin, Beko'nun ve Türk Hava Yollarının (THY) destekleriyle etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakcı, "Gerçekten insanlar Türk kahvesini tadınca ilginç buluyorlar. Bu geleneği önümüzdeki yıllarda da güçlendirerek sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, "Türk kahvesi, bizim için çok önemli bir değerimiz ve geleneğimiz. Kahveden öte dostluk ifade ediyor, sır paylaşmayı ifade ediyor. Aynı zamanda samimi insanların buluşması için vesile anlamına geliyor. Kendi kahvemizin tadı da güzel, bunun yanı sıra lezzetinden öte dostluk, saygı, sevgi, dostlarla paylaşım anlamında da kahve kültürümüz çok çok değerli." ifadelerini kullandı.

Türk kahvesiyle ilgili fal kültürünün de olduğunu anımsatan Kaymakcı, "Bizim falımızda da AB var. Dolayısıyla AB sürecinin ilerlemesinde de Türk kahvesinin önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Çünkü Türk kahvesi önemli bir marka Avrupa'da ve dünyada. Dolayısıyla bu markanın da Türkiye'nin olumlu algısını yansıtması açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanın içini ısıtıyor"

Kahveyi tadanlardan Genevieve Norris de "Çok iyi. Küçük bir kapta da olsa tadı çok güçlü." dedi.

Clara Norris de "Çok iyi bir kahve. Özel ve doğu kültüre ait bir tadı var. Şekerle daha iyi oluyormuş ama yine de lezzetli. Özellikle kötü havada çok iyi. İnsanın içini ısıtıyor." diye konuştu.

Imogen Allan da "Gerçekten çok iyi. Aroması çok zengin ve doğal. Fransız ve İtalyan kahvesi gibi değil." ifadelerini kullandı.

Türk bir arkadaşının kendisine daha önce de ikram ettiğini belirten Allan, Türk kahvesini çok sevdiğini dile getirdi.

Türk kahvesi, Türk kültürü için essiz önemi nedeniyle 2013 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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