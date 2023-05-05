Brüksel'de Çin'in Çay Kültürü Tanıtıldı
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BRÜKSEL, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Çin Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaji Kültür Salonu'nun açılış töreninde "Uyum için Çay" etkinliği sırasında çay tadımı yapan insanlar, 4 Mayıs 2023.
BRÜKSEL, 5 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Çin Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaji Kültür Salonu'nun açılış töreninde "Uyum için Çay" etkinliği sırasında çay tadımı yapan insanlar, 4 Mayıs 2023.
Çin'in geleneksel çay demleme tekniklerine ve toplumsal uygulamalara odaklanacak kültür salonunun açılış töreni Perşembe günü Brüksel'deki Çin Kültür Merkezi'nde yapıldı. Salon Cuma günü halka açıldı. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel