Brüksel'de 'bugünün liderleri geleceğin liderleriyle' bir araya geldi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk üniversite öğrencilerinin katılımıyla "meslekte birlik, gençlik ve diplomasi buluşması" etkinliği düzenlendi.

TOBB ofisinde, Brüksel merkezli sivil toplum örgütü (STK) Eurovia tarafından, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) desteğiyle bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hümeyra Altuntaş Kıran, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, TMV Belçika Temsilcisi Büşra Doğan Kökçü, UID Belçika Başkanı Yusuf Taşpınar, Brüksel Başkent Bölgesi Parlamentosu Milletvekili Hennan Oflu, Klinik Psikolog Neslihan Akyol panelist olarak katıldı.

Eurovia yetkilisi Oğuzhan Bahadır Arı'nın moderatörlüğünde "bugünün liderlerini geleceğin liderleriyle buluşturmayı hedefleyen" etkinlik, hem Türkiye'den gelen hem de Belçika'da doğan çok sayıda Türk üniversite öğrencisini bir araya getirdi.

Büyükelçi Kaymakcı, diplomat olma serüvenini paylaşırken, ilk etapta bunu hedeflemediğini ancak yıllardır işini severek yaptığını vurgulayarak, "Şimdi kamuda nerede çalışmak istediğimi sorsalar, hala Dışişleri Bakanlığı diyebilirim. Son derce onurlu. Ülkenizi temsil ediyorsunuz." dedi.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunu,1964'ten bu yana Brüksel'de AB Daimi Temsilciliği bulunduğunu belirten Kaymakcı, günlük mesaisinde 27 AB üyesi ülkenin daimi temsilcilikleriyle, Avrupa Parlamentosundaki (AP) 720 milletvekiliyle ve ilgili komisyonlarla, AB Komisyonundaki genel müdürlüklerle temasta olduğunu, farklı konuları ayrıntılı olarak takip etmek durumunda olduğunu anlattı.

Kaymakcı, bir yandan Türkiye'yi AB'deki tartışmalar ve politikalar hakkında bilgilendirdiklerini, diğer yandan bunlardan nasıl fayda sağlanacağı veya olası zararların nasıl önleneceği konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Türkiye'den gelip Belçika'da eğitim gören gençlere ise buradaki fırsatlardan yararlanırken ülkeye hizmet etme hedeflerini unutmamaları tavsiyesinde bulunan Kaymakcı, Belçikalı Türk gençlere de ana vatanlarını temsil ederken içinde yaşadıkları topluma entegre olup kök salmaları gerektiği mesajını iletti.

"Beceriler seti geliştirme" tavsiyesi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Tantekin, kendisinin de üniversite hayatında "yurt dışında okuyan bir Türk öğrenci" konumunda bulunduğunu anlattı.

Tantekin, ilk olarak özel sektörde çalıştıktan sonra 2000'den bu yana Dışişleri Bakanlığında görev yaptığını belirterek, "Çok keyifli, çok dinamik bir meslek. İnsan ülkesine çok farklı şekillerde hizmet edebiliyor ama kamuda çalışmak istiyorsanız Dışişleri Bakanlığını tavsiye ediyorum." dedi.

Çifte vatandaşlığı olan gençler için Belçika Dışişleri Bakanlığı ya da Belçika'da gazeteci olmak gibi birçok alternatifin de bulunduğuna değinen Tantekin, bu şekilde iki ülkeye de katkı verilebileceğini vurguladı.

Tantekin, her şeyin hızla değiştiği bir çağda yaşandığına dikkati çekerek, "Gerek Türkiye'den gelen gerek buradaki Türk öğrencilerin iyi eğitim almaları lazım. Onun ötesinde beceriler seti geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Tantekin, "Belçika'da siyasette yükselmek, kamuda çalışmak veya başka alanlarda topluma katkı sunmak için beceriler setini geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'den gelenlerle Belçika'da doğup büyüyen gençlerin kendi aralarında iletişim kurmasının çok önemli olduğunu belirten Tantekin, "60 yıl önce gelen Türk toplumuna baktığımız zaman bugün burada bu kadar güçlü Türk toplumu kurmuş olmamız aslında 60 yılda toplumun nasıl hızla ilerlediğini gösteriyor." diye konuştu.

Hedef belirlemenin önemi

AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Özkaya da Dinar ilçesinde dünyaya geldiğini, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu, ilk hedefinin hakim ya da savcı olmak olduğunu anlattı.

Siyasete atılarak 2015'ten bu yana milletvekilliği yaptığını belirten Özkaya, gençlere, "Hedeflerinizi net koyun, ara ara revize edin, çalışıp gayret edin. Çalışıp gayret edenin ulaşmayacağı hiçbir makam mevki yoktur. Görevlere kendi gayretleriyle gelenler, kalıcı olurlar." mesajını verdi.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Yurdunuseven, il merkezinde doğduğunu, üniversite öğrenimini Ankara Hukuk Fakültesinde gördüğünü, 27 yıl avukatlık yaptıktan sonra siyasete girdiğini aktardı.

Yurdunuseven, "Hukukçu olmak bana göre bir ayrıcalık. Tekrar dünyaya gelsem yine hukukçu olmak isterdim." dedi.

"Rotası olmayan gemiler bir limana yanaşamaz." ifadesini kullanan Yurdunuseven, gençlere dünya görüşleri çerçevesinde "limanlar" belirlemeyi tavsiye etti.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Arslan, Sandıklı ilçesinde dünyaya gelerek tıp okuduğunu, 18 yıl memleketinde doktorluk yaptıktan sonra milletvekili seçildiğini söyledi.

Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) her meslek grubunun temsilinin önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Her konuda işimizi iyi yapmak lazım. Öğrenciyseniz bu, ders çalışmak başarılı olmak. Birbirimize de ihtiyacımız var. Organizasyon değerli ve önemli. Nerede olursanız olun ortak paydalarla insanlarla buluşmanız lazım. Birliktelikten vazgeçmemek, her fırsatta birlikteliğin gücünü göstermemiz gerekir. Ferdi çalışmanızın sadece size avantajı vardır. Toplumsal, örgütsel, organizasyonel çalışırsanız topluma, ortak paydanız ülkeyse, ülkeye faydanız vardır." değerlendirmesini yaptı.

Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, uluslararası ilişkiler mezunu olduğunu ve ilk hayalinin gazetecilik olduğunu söyledi.

Staj yapmanın önemine dikkati çeken Sevim, bu sayede gerçekten ne olmak istendiğinin daha iyi anlaşıldığını, kendisinin de Dışişleri Bakanlığına giden yolda bu tür deneyimler yaşadığını aktardı.

İlk tayinin Madagaskar, ardından Belçika ve Gürcistan olduğunu anlatan Sevim, "Kendi alanımda görev yapıyorum ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek gibi çok onurlu bir görevde bulunuyorum. İşimi de çok severek yapıyorum." diye konuştu.

Sevim, Belçika'da Türk gençlerine "iyi birer Belçika vatandaşı olma, bu ülkenin gerekliliklerine uyma, katma değer üretme, saygın yerlere gelme" çağrısında bulundu.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ise ilkokul yıllarından itibaren üniversite hayatı boyunca sürekli olarak çalıştığını belirterek, "Ortaokul yıllarından itibaren Emirdağ'a belediye başkanı olmanın hayalini kuruyordum." dedi.

Bu hayalini hem kendisini gerçekleştirmek hem de memleketine hizmet etmek için kurduğunu vurgulayan Koyuncu, inşaat mühendisi olarak ilçesinde hizmet verdikten sonra siyasete atılarak hayaline kavuştuğunu anlattı.

Koyuncu, gençlere, "Bizim sizden beklentimiz önce çalışmak. Avrupa'da öğrendiğiniz tekniği, teknolojiyi, ilmi, bilimi ülkemize faydalı olmak için kullanmanızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belçika toplumuna entegrasyon mesajı

TMV Belçika Temsilcisi Doğan Kökçü de Gent kentinde doğup büyüdüğünü, yüksek öğrenimini Eğitim Fakültesinde tamamlayıp, 3 yıl lise öğretmenliği yaptığını anlattı.

Kökçü, ilk olarak TMV'nin Gent Eğitim Merkezi Koordinatörü olarak görev yaptığını, ardından temsilciliği üstlendiğini dile getirerek, "Bizim işimiz gençler ve eğitim." dedi.

Kendisinin de üniversite hayatında zorluklarla karşılaştığını ancak bir yol bulup bunları aştığını belirten Kökçü, gençlere hitap ederek, "Sizleri anlıyorum. Öncelikle ne olmak istediğinizi netleştirmeniz lazım. Ben liseden beri buradaki Türk toplumuna fayda sağlamak istediğimi biliyordum. 3 yıl bu görevi yaptım ve öğretmenler odasında hep tek Türk bendim." diye konuştu.

Kökçü, her bir Türk bireyin içinde bulunduğu toplumda rol model olduğunu dile getirerek, "Biz artık Belçika'da ev sahibiyiz. Belçikalı Türkleriz. Belçika'ya bir Türk olarak nasıl fayda sağlayabileceğimizi düşünmeliyiz." tespitinde bulundu.

UID Belçika Bölge Başkanı Taşpınar, 2009 yılında Türkiye'den geldiğini anlatarak, "STK'ler yaşadığınız ülkede çok kıymetli. Birçok meseleye vakıf oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Taşpınar, Belçika'da üniversite eğitimi gören Türk gençlerinin sayısının artırılması gerektiğini dile getirerek, "Önemli olan örnek olmanız. Sadece kamu değil, özel sektörde de fırsatlar var." ifadelerini kullandı.

Brüksel Başkent Bölgesi Parlamentosu Milletvekili Oflu da Brüksel'de dünyaya geldiğini, endüstri mühendisi olduğunu, yaşadığı topluma en güzel şekilde hizmet etmek için siyasete atıldığını söyledi.

Oflu, "Belçika'da siyaset yapmak isteyen kardeşlerimize tavsiye vermek istiyorum. Tahsil hayatı çok önemli. Bilgi her zaman güçlü kılar. İkinci olarak yerel dilleri bilmek çok önemli. Flamanca ve Fransızcayı en iyi şekilde öğrenmek gerekir. Üçüncü olarak inanmak ve en önemlisi yaşadığımız bu ülkeye kendimizi ait hissetmek çok önemli." diye konuştu.

Klinik Psikolog Akyol, Brüksel doğumlu olduğunu, halihazırda psikoterapist olabilmek için 4 yıllık eğitimine devam ettiğini söyledi.

Akyol, "Çocukluğumdan bu yana kendime görünür olabilmek için ne yapabiliriz diye soruyorum. Buraya göç eden dedelerimiz görünür değildi. Biz kendimizi de onları da görünür kılabiliriz." dedi.

Entegre olmanın, ötekileştirmemenin önemine işaret eden Akyol, "Bunlar hep söylenir ancak önemli olan aksiyon almaktır. Tanıdığımız değil, tanımadıklarımızın yanına oturarak konfor alanından çıkmak, diğerini tanımak gerekli. Entegre olmak da buradan geçer." şeklinde konuştu.

Akyol gençlere "merak duygunuzu asla kaybetmeyin ve hayal etmeyi bırakmayın" mesajlarını verdi.

Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hümeyra Altuntaş Kıran ise Milli Eğitim Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2023'ten bu yana Brüksel'de görev yaptığını anlattı.

Kıran, devletin yurt dışında lisansüstü eğitim gören öğrencilere sağladığı burslarla ilgili bilgi verdi.

"Tersine beyin göçünü teşvik etmek istiyoruz." ifadesini kullanan Akyol, Belçika'daki öğrencilere birlikte hareket etme çağrısı yaptı.